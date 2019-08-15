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  • Com 573 mil toneladas, ES bate novo recorde na exportação de café
Angelo Passos

Com 573 mil toneladas, ES bate novo recorde na exportação de café

Espírito Santo exportou em julho o maior volume mensal de café conilon de sua história: 573,7 mil sacas

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 16:57

Publicado em 

15 ago 2019 às 16:57
Exportação de café conilon bate recorde no ES Crédito: Amarildo
O Espírito Santo exportou em julho o maior volume mensal de café conilon de sua história: 573.717 sacas. O recorde anterior era de 546.769 sacas alcançado há 28 anos, em agosto de 1991. Esse tipo de commodity – grande especialidade do nosso solo – respondeu por 81,8% do total exportado pelo Estado no mês passado: 701.075 sacas, somando arábica, conilon e solúvel.
> Colheita de conilon até 20% maior em 2019 no ES
Em 2019, deve sair do Espírito Santo para o exterior um volume próximo a 4 milhões de sacas de conilon, segundo previsão do Centro de Comércio de Café de Vitória. É muita coisa. Neste ano, de janeiro a julho, foram exportadas 2,2 milhões de sacas. Em 2017, sob os reflexos da estiagem, seguiram apenas 270 mil sacas de conilon.
> Ex-empresário do ramo do café é condenado por estelionato no ES
É para comemorar? Nem tanto. A quantidade é exuberante, mas o retorno financeiro, não. Os preços do café (conilon e arábica) desabaram justamente em função do excesso de oferta no Brasil e demais países produtores.
Conforme é feita a produção, o valor que o mercado paga pelo café deixa apenas lucro ínfimo para quem investiu na lavoura. Ou, não cobre nem os custos para produzir – sempre crescentes. A consequência é nefasta a médio prazo. A descapitalização leva o produtor a restringir tratos à lavoura. A renovação é precária. A qualidade do produto cai, e há perda no peso. Isso é lesivo também para a indústria e para o exportador.
Nas vendas para o exterior, o dólar nas alturas (não se sabe até quando) está adoçando lucros. Há também o ganho de escala decorrente do grande volume embarcado. Em contrapartida, o preço deprimido do café reduz a base da remuneração do exportador pelo serviço de preparo do produto para embarcar.
Mesmo com os preços baixos, a estimativa da Conab é de que em 2019 as colheitas do conilon e do arábica no Espírito Santo renderão R$ 3,76 bilhões aos produtores. Isso tem reflexo muito importante, durante alguns meses, no comércio interiorano e nas prefeituras de mais de 60 municípios que vivem à sombra dos cafezais.
> Café conilon do ES terá maior ganho no acordo com Europa
Mas, não satisfaz os produtores. Os R$ 3,76 bilhões que começaram embolsar significam 18,6% menos do que R$ 4,61 bilhões obtidos com a safra em 2018. A queda é de R$ 860 milhões, um grande desestímulo ao plantio.
“O momento é muito delicado para todo o arranjo produtivo, principalmente para os produtores, diante de preços tão deprimidos e custos de produção crescendo”, avalia o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Nicchio.

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