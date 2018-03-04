Com 201 mortos em 2017, estradas do ES dão medo

São inaceitáveis as condições precaríssimas de segurança nas principais rodovias no Espírito Santo. Dá medo viajar nelas. Viraram palcos de cenas dantescas, resultando perdas de vidas e sérios prejuízos à economia e à imagem do Estado.

Foram 3.986 acidentes, que deixaram 3.401 pessoas feridas, entre elas 890 gravemente, e provocaram 201 mortes. Números de guerra? Não, este é o balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre as ocorrências registradas em 2017 nas rodovias federais em território capixaba. É um quadro incivilizado, que avançou para o horror.

Esses quase 4 mil acidentes custaram R$ 426 milhões à sociedade, segundo a PRF. O cálculo considera pessoas (despesas hospitalares, com remoção, e interrupção da produção pelo afastamento do trabalho), dispêndio das instituições com o atendimento, e danos patrimoniais. Importante sublinhar: a perda de uma vida não tem preço.

A insegurança nas estradas vem de falhas do poder público associadas a irresponsabilidade ou imperícia de motoristas. Muitas tragédias decorrem do consumo de álcool, de desrespeito às leis de trânsito (excesso de velocidade, ultrapassagem proibida etc) e do uso de veículos de alto risco, pelas más condições.

O Estado decepciona em vários aspectos: pela legislação de baixo poder de inibição a infrações, pela fiscalização insuficiente e pelas estradas que viraram armadilhas mortais - sinalização ruim, falta de duplicação e conservação precária. A pressão da sociedade tem de continuar.