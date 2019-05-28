Vereadores aumentam instabilidade política em Itapemirim

Praça Oito - 28/05/2019 Crédito: Amarildo

Rico em arrecadação de royalties de petróleo, o município de Itapemirim vive dias de caos político desde que o então prefeito, Luciano Paiva (PSB), foi afastado do cargo pela primeira vez pela Justiça, a pedido do MPES, em 2015. Nitidamente cindida por uma luta política entre grupos rivais, a cidade tem sofrido com uma ciranda na cadeira de chefe do Executivo municipal. Nos últimos dias, o clima de instabilidade política foi aprofundado por uma manobra engendrada por seis dos 11 vereadores, que hoje formam maioria na Câmara e se opõem ao atual prefeito, Thiago Peçanha (PSDB) – eleito vice-prefeito de Paiva no pleito de 2016.

vereadores produziram uma anomalia jurídica, sem precedente nem amparo na jurisprudência brasileira: o afastamento de chefe do Poder Executivo municipal no início de uma CPI, não como eventual desfecho dos trabalhos da comissão. Agiram, assim, ao arrepio da lei, desrespeitando o devido processo legal, o nosso arcabouço jurídico e as próprias normas internas que regem o funcionamento de comissões do tipo na Câmara de Itapemirim. Indo com muita sede ao pote de poder, osproduziram uma, sem precedente nem amparo na jurisprudência brasileira:, não como eventual desfecho dos trabalhos da comissão. Agiram, assim, ao arrepio da lei, desrespeitando o, o nosso arcabouço jurídico e as próprias normas internas que regem o funcionamento de comissões do tipo na Câmara de Itapemirim.

É o que opinam dois professores ouvidos pela coluna: Marcelo Zenkner e Caleb Salomão – especialistas, respectivamente, em Direito Público e em Direito Constitucional. “É inusitado”, pontua Zenkner, que não tem conhecimento de caso análogo.

“Sob a perspectiva estritamente procedimental, os cidadãos de Itapemirim estão diante de um ato abusivo de poder por parte de seis dos 11 vereadores da cidade. Trata-se de uma decisão inteiramente descolada dos procedimentos que regem esse tipo de disputa”, avalia Salomão, para quem o afastamento é “juridicamente insustentável”.

ENTENDA

Na última sexta-feira, em sessão extraordinária, a Câmara de Itapemirim aprovou, por 6 votos a 5, projeto de resolução apresentado pelos mesmos seis vereadores que votaram a favor da matéria – incluindo o presidente da Câmara, Mariel Delfino (PCdoB), e o vice-presidente, Joceir Cabral de Melo (PP). Por essa resolução, a Casa instaurou CPI para investigar Thiago Peçanha, por possível improbidade administrativa e possíveis crimes contra a administração pública.

A resolução aprovada que originou a CPI não fala em afastamento do prefeito. Entretanto, ainda na sessão de sexta, o vereador Leonardo Arantes (DEM), um dos seis signatários do pedido de abertura da CPI, apresentou uma questão de ordem, requerendo à Mesa Diretora o afastamento cautelar do prefeito por 60 dias, “para o fim de garantir a instrução processual dos fatos pontuados na Resolução nº 01/2019 [a que criou a CPI]”. A questão de ordem foi acolhida pela maioria dos votos na sessão extraordinária.

A Mesa Diretora, então, no mesmo dia, baixou decreto legislativo, publicado no Diário Oficial da Câmara, acolhendo na íntegra a questão de ordem. Assim, a Mesa decretou o afastamento cautelar (provisório) de Peçanha pelo prazo de 60 dias. No mesmo decreto, a Mesa determinou o imediato empossamento do presidente da Câmara no cargo de prefeito de Itapemirim. Vale dizer: o presidente da Câmara, Mariel Delfino, decretou a própria posse como “prefeito interino”.

Ato contínuo, seis vereadores (os mesmos) reuniram-se no gabinete da presidência, na presença do procurador-geral da Casa, Wanokzôr Alves Amm de Assis, e de um assessor jurídico. O presidente da Câmara assinou um termo de posse (ou autoposse) como prefeito interino e os demais como testemunhas do ato. Conforme a ata da reunião, Mariel Delfino foi declarado formalmente empossado.

Na prática, nem chegou a se sentar na cadeira.

OS PROBLEMAS JURÍDICOS

o juiz de Direito da comarca, Leonardo Augusto de Oliveira Rangel, recondução ao cargo. Acolhendo parcialmente mandado de segurança apresentado por Thiago Peçanha,, Leonardo Augusto de Oliveira Rangel, suspendeu os efeitos do decreto legislativo que afastou o prefeito , assegurando, por conseguinte, sua imediataao cargo.

De acordo com o juiz, o STF já firmou o entendimento de que o decreto-lei federal 201/1967, norma que disciplina o procedimento de cassação do mandato do prefeito pela Câmara de Vereadores, não confere aos edis, por deliberação de processo político-administrativo, a possibilidade de afastar, provisoriamente, o prefeito do exercício de suas funções.

Ele destacou, ainda, que a medida de afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal é um postulado de reserva de jurisdição, isto é, somente na hipótese de crimes de responsabilidade julgados pelo Poder Judiciário (…) – e esse não é o caso dos autos”.

Noutras palavras, o Legislativo arrogou-se poderes privativos do Judiciário. Agiu como se fosse o outro Poder. Para chegarem ao Executivo, membros do Legislativo se arvoraram Judiciário. Uma confusão na divisão harmônica dos Três Poderes da República que faria pirar Montesquieu.

Podemos acrescentar o seguinte: o decreto legislativo que afastou o prefeito registra que a decisão tomou por base “inúmeros dispositivos legais e decisões jurisprudenciais colacionadas”, mas não especifica tais dispositivos e decisões.

E A CONSTITUIÇÃO?

No artigo 58, parágrafo 3º, a Constituição Federal dispõe sobre as CPIs no Senado e na Câmara Federal – por analogia, nas casas legislativas municipais e estaduais. Afirma expressamente que as CPIs “terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas”.

Pois bem: pesquisa cuidadosa no Regimento Interno da Câmara de Itapemirim revela que a referida lei não faz menção alguma a afastamento do prefeito no curso de Comissão Parlamentar de Inquérito aberta na Câmara contra ele. Os artigos 51, 52 e 60 da lei são os que disciplinam o funcionamento das CPIs na Casa. A hipótese de afastamento do investigado durante os trabalhos da comissão não é acolhida, aliás nem sequer mencionada, em nenhum deles.

“Na administração pública, qualquer agente só pode fazer o que está expressamente previsto em lei. Se no Regimento Interno houvesse previsão de afastamento liminar, eles, em tese, até poderiam afastar o prefeito liminarmente. Agora, se não há essa previsão, estão ferindo o princípio da legalidade, que rege a administração pública”, condensa Marcelo Zenkner.

Não se trata aqui, evidentemente, de fazer defesa de Thiago Peçanha. No mérito, as autoridades constituídas é que deverão dizer se ele tem ou não culpa no cartório. Mas vereadores não podem agir sem respaldo legal e constitucional.

Confira, abaixo, análise completa de Caleb Salomão, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Vitória (FDV):

Sob a perspectiva estritamente procedimental, os cidadãos de Itapemirim estão diante de um ato abusivo de poder por parte de 6 dos 11 vereadores da cidade. Trata-se de uma decisão inteiramente descolada dos procedimentos que regem esse tipo de disputa. Mas não surpreende.

O Brasil vive um surto de desrespeito aos procedimentos que tem o patrocínio ético e jurídico-processual do próprio STF. A partir dele, todas as instâncias julgadoras, legislativas ou judiciais, têm se dado o direito de descumprir procedimentos. O Brasil está em fase de avançada erosão de suas instituições exatamente porque o Direito que as sustenta (e as sanciona, quando necessário) tem sido tratado ao sabor dos casuísmos.

Essa decisão da Câmara é juridicamente insustentável. Se a decisão judicial a suspendeu ou a anulou, está certa. Eu não a li, mas decerto o juiz adotou uma postura procedimentalista e reconheceu que a decisão da Câmara, ainda que por maioria, desrespeitou o devido processo legal. E se é assim, não pode ser preservada.