Nova Mesa Diretora da Assembleia do ES: Musso, Machado e Mameri

O presidente da Assembleia, Erick Musso, será reeleito Crédito: Ales/Divulgação

A nova Mesa Diretora da Assembleia, a ser referendada daqui a pouco, na tarde desta sexta-feira (1º), é a Mesa MMM, com a seguinte formação:

Encabeçando a chapa única, Erick Musso (PRB) será reeleito presidente.

Recém-chegado à Casa, Luciano Machado (PV) será o 1º secretário da Mesa.

Também recém-chegado, Emilio Mameri (PSDB) será o 2º secretário.

Os três serão os membros titulares da nova Mesa Diretora, que comandará a Assembleia pelo próximo biênio, até 31 de janeiro de 2021.

Como 1º vice-presidente, o decano da Casa, Marcelo Santos (PDT), permanecerá no cargo.

A atual 1ª secretária, Raquel Lessa (PROS), permanecerá na Mesa, mas como suplente, garantindo, assim, a “cota de gênero” na formação da Mesa.

A eleição oficial da nova Mesa, que deve referendar essa chapa, ocorre na tarde desta sexta-feira (1º), em sessão marcada para as 15 horas, já com a participação dos 30 deputados eleitos que tomaram posse pela manhã. Após a abertura da sessão, a chapa única será protocolada. Em seguida, será realizada a votação, da qual participam os 30 deputados, com voto nominal.

ESPINDULA POR MAMERI

Até esta quinta-feira (31), havia certo favoritismo para que o novato Adilson Espindula (PTB), ex-presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá, entrasse na chapa como 2º secretário. Ele, no entanto, foi substituído pelo também novato Emilio Mameri.