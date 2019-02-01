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Vitor Vogas

Nova Mesa Diretora da Assembleia do ES: Musso, Machado e Mameri

Marcelo Santos deve permanecer na 1ª vice-presidência. Raquel Lessa, atual 1ª secretária da Mesa, passará para um cargo de menor destaque

Públicado em 

01 fev 2019 às 15:55
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O presidente da Assembleia, Erick Musso, será reeleito Crédito: Ales/Divulgação
A nova Mesa Diretora da Assembleia, a ser referendada daqui a pouco, na tarde desta sexta-feira (1º), é a Mesa MMM, com a seguinte formação:
Encabeçando a chapa única, Erick Musso (PRB) será reeleito presidente.
Recém-chegado à Casa, Luciano Machado (PV) será o 1º secretário da Mesa.
Também recém-chegado, Emilio Mameri (PSDB) será o 2º secretário.
Os três serão os membros titulares da nova Mesa Diretora, que comandará a Assembleia pelo próximo biênio, até 31 de janeiro de 2021.
Como 1º vice-presidente, o decano da Casa, Marcelo Santos (PDT), permanecerá no cargo.
A atual 1ª secretária, Raquel Lessa (PROS), permanecerá na Mesa, mas como suplente, garantindo, assim, a “cota de gênero” na formação da Mesa.
A eleição oficial da nova Mesa, que deve referendar essa chapa, ocorre na tarde desta sexta-feira (1º), em sessão marcada para as 15 horas, já com a participação dos 30 deputados eleitos que tomaram posse pela manhã. Após a abertura da sessão, a chapa única será protocolada. Em seguida, será realizada a votação, da qual participam os 30 deputados, com voto nominal. 
ESPINDULA POR MAMERI
Até esta quinta-feira (31), havia certo favoritismo para que o novato Adilson Espindula (PTB), ex-presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá, entrasse na chapa como 2º secretário. Ele, no entanto, foi substituído pelo também novato Emilio Mameri.
A coluna apurou que, nos bastidores, houve pressão forte de alguns novatos sobre o governo de Renato Casagrande (PSB), principalmente por parte de Vandinho Leite (PSDB), em favor dessa troca de nomes.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Luciano Machado Emilio Mameri
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