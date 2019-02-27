Max Filho no ninho. E na moita

Após perder por poucos votos para César Colnago a presidência do PSDB em novembro de 2017, na mais disputada convenção da história do partido no Estado, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, desta vez, prefere ficar na moita. Jogando água fria em especulações de que poderia fazer nova investida na convenção de maio – agora contra Vandinho Leite –, Max afirma que tende a apoiar uma chapa de consenso, desde que seu grupo político esteja contemplado na chapa. Em outras palavras, não deve partir de novo para o embate interno.

“Vou tentar trabalhar por uma chapa de consenso. Vou me dedicar a isso. Tenho sido estimulado por muitas pessoas, claro, pois disputei a última convenção. Não tive sucesso, mas chegamos perto. Fizemos bonito. Mas agora eu prefiro trabalhar a possibilidade de consenso. Não faço veto ao nome de nenhum companheiro, desde que todas as forças estejam contempladas na formação da chapa. Não faço veto a ninguém, mas gostaria de construir critérios antes dos nomes, para que todas as correntes do partido estejam contempladas. Inclusive a nossa, evidentemente.”

Max indica que não tem mais interesse em ocupar a presidência do partido: “Eu não aspiro a essa colocação. É claro que sou um filiado, um militante do partido, e, se os companheiros entenderem que o consenso é em torno do meu nome, estou à disposição. Mas não estou trabalhando nem pedindo votos”.

Max pode, então, apoiar a chapa do atual secretário-geral do PSDB-ES, o deputado estadual Vandinho Leite? “Também não faço veto. Ele pode contar com meu apoio, desde que seja um nome que facilite a construção de um consenso.”

O desinteresse de Max é compreensível. Sua grande chance mesmo foi em 2017. Ali, sim, vencer a convenção estadual era um movimento estratégico para o prefeito de Vila Velha. Tivesse ele se tornado presidente estadual do PSDB pouco antes do ano eleitoral, poderia até ter pavimentado a própria candidatura ao governo do Estado em 2018. Não deu para ele.

Agora o momento é outro, o timing não é bom para Max, e a verdade é que nem faria sentido o prefeito buscar chegar à presidência de um partido no qual seus dias podem estar contados, como ele mesmo sinaliza.

Enquanto se mantém na moita, Max vai ficando no ninho, mas, possivelmente, só até o início do próximo processo eleitoral. “Eu estou no PSDB. O prazo de filiação [para quem quer ser candidato em 2020] vence só em abril do ano que vem.”

Para bom entendedor: a presidência do PSDB não está nos planos de Max. A reeleição em 2020, sim.

PROMOÇÕES EM DEBATE

Segundo o deputado estadual Capitão Assumção (PSL), o Clube dos Oficiais realiza hoje, a partir das 14h, plenária para apresentação e discussão do esboço dos projetos do governo Casagrande que estabelecem novos critérios para promoção de praças e oficiais. Também serão expostas as contrapropostas formuladas por Assumção e Alexandre Quintino (PSL).

MIN. DO ERRO CONSTANTE

O MEC está virando o Ministério do Erro Constante.

Em entrevista à “Veja”, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, atribuiu a Cazuza uma frase jamais dita pelo cantor: “Liberdade é passar a mão no guarda”. A frase, de autoria desconhecida, foi popularizada pelo “Casseta e Planeta” nos anos 1980. Depois de carta aberta da mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, ao ministro, este se desculpou publicamente. De Cazuza para Bussunda, vai enorme diferença.

No último dia 18, o ministro pediu desculpas, pelo Twitter, por ter dito na mesma entrevista que brasileiros se comportam como “canibais” quando estão viajando.

Ontem, o ministro tornou a admitir um erro e voltou atrás na orientação repassada por ele a diretores de escolas de todo o país para que uma carta com o slogan de campanha de Bolsonaro fosse lida no primeiro dia da volta às aulas, antes de os alunos cantarem o Hino Nacional. “Percebi o erro.”

O PAI DE TODOS OS ERROS

Errar é humano, tá ok. Mas, quando o erro se torna a regra, há algo muito errado é na gestão do MEC. Ou melhor, alguém muito errado.

POR COERÊNCIA