Manato garante: "Torino será o candidato do PSL em Vitória"

Torino Marques é deputado estadual pelo PSL Crédito: Facebook

O deputado estadual Torino Marques é a principal aposta do PSL para ser candidato a prefeito de Vitória na eleição de 2020. A informação é do presidente estadual do partido, o ex-deputado federal Carlos Manato.

Manato afirma que a meta do PSL é eleger pelo menos 15 prefeitos no Espírito Santo em 2020 (são 78 municípios no Estado).

Para concorrer à Prefeitura da Serra, Manato pretende filiar o vereador Cabo Porto. Por ironia, Porto é filiado ao PSB, partido do governador Renato Casagrande, que derrotou Manato na eleição ao Palácio Anchieta no ano passado. No plano nacional, o PSB faz oposição ao governo Bolsonaro. O vereador, porém, tem perfil que agrada ao PSL.