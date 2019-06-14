Manato garante: "Torino será o candidato do PSL em Vitória"

O deputado estadual Torino Marques é a principal aposta do PSL para ser candidato a prefeito de Vitória na eleição de 2020. A informação é do presidente estadual do partido, o ex-deputado federal Carlos Manato.
Segundo Manato, Torino larga na frente para representar o partido do presidente Jair Bolsonaro na eleição a prefeito da Capital. Em entrevistas anteriores, Manato chegou a citar também sua esposa, a deputada federal Soraya Manato, como possível candidata do PSL à Prefeitura de Vitória.
Manato afirma que a meta do PSL é eleger pelo menos 15 prefeitos no Espírito Santo em 2020 (são 78 municípios no Estado).
Para concorrer à Prefeitura da Serra, Manato pretende filiar o vereador Cabo Porto. Por ironia, Porto é filiado ao PSB, partido do governador Renato Casagrande, que derrotou Manato na eleição ao Palácio Anchieta no ano passado. No plano nacional, o PSB faz oposição ao governo Bolsonaro. O vereador, porém, tem perfil que agrada ao PSL.
Quanto a ele próprio, Manato afirma que não pretende disputar a prefeitura de nenhuma cidade nas próximas eleições municipais. O nome dele tem sido especulado como possível candidato a prefeito da Serra ou de Vitória. Nesse caso, lançar Torino seria apenas uma forma de despistar o mercado político.