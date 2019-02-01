Mameri na Mesa Diretora é vitória pessoal de Vandinho

Vandinho Leite, entrevistado sobre a cobertura do Jornal A Gazeta nas olimpíadas de Londres 2012 - Editoria: Esportes Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

O médico Emilio Mameri (PSDB) será o 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Ele acompanhará o presidente, Erick Musso (PRB), e o 1º secretário, Luciano Machado (PV), na formação titular da Mesa a ser eleita na tarde desta sexta-feira (01).

O governo Casagrande, no entanto, chegou a atuar nos bastidores para emplacar outro aliado no cargo de 2º secretário da Mesa: Adilson Espindula (PTB), ex-presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá.

A inclusão de Emilio Mameri na chapa, no lugar de Espindula, é, na verdade, uma vitória pessoal de Vandinho Leite (PSDB).

No chamado "bloco de novatos" – que chegou a reunir 14 dos 15 deputados eleitos que não faziam parte da legislatura passada (2015-2019) –, Vandinho era o único que já tinha passagem pela Assembleia, na legislatura 2011-2015. Desde o início deste processo de eleição interna, ele despontou como o principal articulador do grupo, fazendo a ponte entre os novatos e os reeleitos, agrupados em torno de Erick Musso.

Médico e ex-dirigente do PSDB, Emilio Mameri é muito próximo a Vandinho. Pode-se dizer que o colega da bancada tucana será, praticamente, o nome de Vandinho na Mesa.

Vandinho é o atual secretário-geral do PSDB no Espírito Santo, cargo ocupado por ele desde novembro de 2017. Na hierarquia partidária, é o nº 2 do PSDB no Estado. Ainda no primeiro semestre, haverá a próxima convenção estadual do PSDB. Vandinho é fortemente cotado para se tornar o presidente estadual do partido.

Vandinho também tem a aspiração de disputar a Prefeitura da Serra na eleição municipal de 2020.

Com um representante do seu grupo na Mesa Diretora da Assembleia e a possível presidência estadual do PSDB, ele ganhará força política considerável mirando o próximo pleito municipal.

Precisamente por isso, segundo informações de bastidores, o governo Casagrande relutou em endossar o nome de Mameri na 2ª secretaria. Na eleição a prefeito da Serra, Casagrande deve ter candidato próprio: provavelmente, o seu correligionário Bruno Lamas (PSB).

Também eleito deputado estadual, Lamas também tomou posse nesta sexta-feira na Assembleia, mas vai se licenciar para assumir a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. É o nome do PSB para a Serra em 2020.

Por isso, para o governo Casagrande, não seria tão interessante fortalecer demais Vandinho neste momento, com Mameri em um cargo-chave no comando da Assembleia.

Entretanto, o lobby de Vandinho e de outros aliados foi mais forte. O deputado também se aproximou muito de Erick Musso, que também teria preferência pelo nome de Mameri junto a ele na Mesa.

Na noite da última quarta-feira, Erick Musso, Vandinho e Mameri ficaram reunidos até altas horas da noite.