Mais parentes de deputados nomeados no governo Casagrande

Euclério Sampaio: deputado não quis se manifestar Crédito: Divulgação

Uma das filhas do deputado estadual Euclério Sampaio (DC), Aline Pereira Sampaio da Silva, foi nomeada, em fevereiro, para o cargo comissionado de agente de serviços técnicos do Procon-ES. No último dia 13, ela também foi designada como membro titular da Comissão Especial de Licitação do mesmo órgão.

Perguntamos ao deputado se a indicação partiu dele mesmo. Euclério preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Mais parentes no governo

O irmão da deputada federal Norma Ayub (DEM), Itamar Ayub Alves, foi nomeado no último dia 12 para o cargo comissionado de chefe do Ciretran de Marataízes, no Litoral Sul, reduto eleitoral da deputada. Itamar já havia chefiado o Ciretran do município.

Até a publicação desta coluna, a assessoria de Norma não confirmou se a indicação do irmão partiu diretamente dela.

Tia de Erick no TCES

Enquanto isso, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), tem uma tia lotada no Tribunal de Contas do Estado desde janeiro de 2018, no cargo comissionado de assessora de controle externo. Erick diz que ela foi servidora da Assembleia por cerca de 15 anos e também passou pela Câmara de Vitória. Afirma, ainda, que a nomeação da tia no tribunal não passou por ele. "Não teve nenhuma conotação política."

A partir de uma pesquisa nos portais da transparência, verificamos que, de fato, Carine Musso foi coordenadora de Comissões da Câmara de Vitória por quatro meses, de junho de 2017 a setembro de 2017. Seu nome não consta, porém, nos registros de pessoal do Portal da Transparência da Assembleia, de modo que não foi possível atestar o vínculo citado por Erick.

Em 2018, a tia de Erick militou intensamente na campanha pela reeleição do sobrinho.