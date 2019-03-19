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Vitor Vogas

Mais parentes de deputados nomeados no governo Casagrande

Um irmão de Norma Ayub conseguiu cargo no Detran; uma filha de Euclério Sampaio virou assessora do Detran. Enquanto isso, uma tia de Erick Musso está lotada no Tribunal de Contas do Estado

Públicado em 

18 mar 2019 às 23:21
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Euclério Sampaio: deputado não quis se manifestar Crédito: Divulgação
Uma das filhas do deputado estadual Euclério Sampaio (DC), Aline Pereira Sampaio da Silva, foi nomeada, em fevereiro, para o cargo comissionado de agente de serviços técnicos do Procon-ES. No último dia 13, ela também foi designada como membro titular da Comissão Especial de Licitação do mesmo órgão.
Perguntamos ao deputado se a indicação partiu dele mesmo. Euclério preferiu não se manifestar sobre o assunto.
Mais parentes no governo
O irmão da deputada federal Norma Ayub (DEM), Itamar Ayub Alves, foi nomeado no último dia 12 para o cargo comissionado de chefe do Ciretran de Marataízes, no Litoral Sul, reduto eleitoral da deputada. Itamar já havia chefiado o Ciretran do município.
Até a publicação desta coluna, a assessoria de Norma não confirmou se a indicação do irmão partiu diretamente dela.
Tia de Erick no TCES
Enquanto isso, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), tem uma tia lotada no Tribunal de Contas do Estado desde janeiro de 2018, no cargo comissionado de assessora de controle externo. Erick diz que ela foi servidora da Assembleia por cerca de 15 anos e também passou pela Câmara de Vitória. Afirma, ainda, que a nomeação da tia no tribunal não passou por ele. "Não teve nenhuma conotação política."
A partir de uma pesquisa nos portais da transparência, verificamos que, de fato, Carine Musso foi coordenadora de Comissões da Câmara de Vitória por quatro meses, de junho de 2017 a setembro de 2017. Seu nome não consta, porém, nos registros de pessoal do Portal da Transparência da Assembleia, de modo que não foi possível atestar o vínculo citado por Erick. 
Em 2018, a tia de Erick militou intensamente na campanha pela reeleição do sobrinho.
Janete de Sá
Na última sexta-feira, a coluna publicou que um filho e uma nora da deputada estadual Janete de Sá (PMN) também conseguiram cargos comissionados no governo Casagrande, respectivamente na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e na Secretaria de Saúde. A deputada também pertence à base governista na Assembleia. Ela nega que as indicações tenham partido dela própria e afirma que os dois (ambos dentistas), são qualificados para desempenhar as funções assumidas.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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