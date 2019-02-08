Fim de caso. Manato rompe com Erick Musso: "Fui traído por ele"

Carlos Manato (PSL) cortou relações com Erick Musso e com o PRB estadual Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente estadual do PSL, Carlos Manato, considera acabada a aliança que uniu o seu partido e o PRB na eleição estadual de 2018: "Não convidem para a mesma mesa PSL e PRB estadual".

Considerando-se traído, Manato rompeu politicamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), reeleito na última sexta-feira (1º) para comandar a Casa por mais um biênio. Agora, o líder do PSL afirma que vai trabalhar, textualmente, para "explodir" o grupo político de Musso na Assembleia.

E sobrou até para outros membros do PRB: o deputado federal Amaro Neto e o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro – diretor-geral da Assembleia e estrategista de Erick Musso.

A traição a que Manato se refere tem a ver com a composição da nova Mesa Diretora, liderada por Musso e eleita com ele no dia 1º. No período das articulações, Musso procurou Manato e costurou diretamente com ele o apoio em bloco da bancada do PSL, formada por quatro deputados, à sua reeleição.

Segundo Manato, a contrapartida era a presidência da Comissão de Segurança da Assembleia e a 1ª vice-presidência da Mesa Diretora para o PSL. A primeira veio. A segunda, não. "Me prometeram e não entregaram", diz Manato.

Como parte do acordo, a presidência da Comissão de Segurança ficaria com o deputado Danilo Bahiense (PSL), o que se confirmou. Já o cargo de 1º vice-presidente iria para Torino Marques (PSL), o que não se concretizou. O cargo permaneceu com o deputado Marcelo Santos (PDT), um dos principais aliados de Erick Musso. Já Torino foi deslocado para a 2ª vice-presidência, cargo quase decorativo. Torino só vai presidir sessões na ausência de Musso e Marcelo em plenário.

Manato não se conforma e promete dar o troco. "Vou ajudar a explodir [o grupo de Erick Musso]."

Hoje secretário para a Câmara Federal no governo Bolsonaro, o ex-deputado federal diz não ter mais nenhum interesse em postular a vaga do conselheiro Valci Ferreira no Tribunal de Contas do Estado (TCES). Em 2017, ele chegou a se articular com deputados estaduais, visando à substituição. Mas, como ele mesmo diz, o momento era outro. Não havia o governo Bolsonaro.

Confira, abaixo, a entrevista com Carlos Manato:

A vaga de Valci Ferreira está prestes a ser oficialmente aberta no TCES. O senhor vai se articular?

Não tenho interesse.

O momento agora é outro, não é?

Sim. Não havia o governo Bolsonaro. Havia todo um momento favorável. Eu tinha uma relação muito grande com a Assembleia, uma amizade muito grande. Então é uma outra coisa. Eu agora estou numa outra esfera, num governo que eu ajudei a eleger e que eu acredito que vai mudar o país. Eu acho que largar isso tudo e ir para aí é uma maravilha. Mas é um projeto totalmente pessoal, né? Então não está no meu radar não. Acho que o governador [Renato Casagrande] vai botar os aliados dele.

E quem o senhor acha que o governador vai trabalhar para emplacar?

Não sei o compromisso dele. A Assembleia vai tentar Marcelo [Santos].

A Assembleia, no caso, é o presidente Erick Musso?

O grupo. Ele, Marcelo e companhia.

Então vai rachar o plenário…

Tomara. Vou ajudar a explodir.

Sério?

Sim. Fui traído. Me prometeram e não entregaram. A primeira vice-presidência da Mesa era do PSL. Fomos os primeiros a fechar.

O senhor vai ajudar a explodir o quê? A base de Casagrande?

Com a base de Casagrande não vou me meter.

Quem o traiu então?

Erick, Amaro, Roberto. O PRB.

E o que eles não lhe entregaram?

No acordo era a primeira vice e a Comissão de Segurança. Entregaram a segunda.

Então o senhor vai ajudar a "explodir" esse grupo liderado por Erick, Marcelo e Roberto?

Se puder, sim.

Como?

Não apoiando o candidato deles ao Tribunal de Contas do Estado. Não coligando o PSL com o PRB na próxima eleição municipal etc.

Então "já era" aquela aliança que o senhor havia mencionado que pretendia firmar com o PRB em 2020, passando por Serra e Vitória?

A princípio, sim. Já estou procurando candidato na Serra.

O vereador Cabo Porto (PSB)?

Pode estar no grupo. Vou conversar com ele. Está no meu radar.

Quem se não ele?

Vou conversar com um médico e empresário. Não convidem para a mesma mesa PSL e PRB estadual (risos).

Então o senhor é candidato a prefeito de Vitória mesmo?