Aliado histórico de Hartung, Lelo se reaproxima de Casagrande

Lelo Coimbra e Renato Casagrande concedem entrevista ao programa CBN Vitória Crédito: Eduardo Fachetti

Ministro da Cidadania em exercício, o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB) ensaia aproximação política com o governador Renato Casagrande.

Nesta sexta-feira (22), os dois estarão lado a lado na entrega de 33 carros de passeio e seis micro-ônibus para as APAEs do Espírito Santo. No convite produzido e divulgado pelo próprio governo estadual, lê-se que “o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o ministro da Cidadania em exercício, Lelo Coimbra, convidam (para o evento)”. Fonte ligada a Casagrande confirma que ele quer prestigiar o ex-deputado – um histórico hartunguista.

O movimento de Lelo se explica: na eleição de 2018, o grupo político de Hartung, do qual o presidente estadual do MDB era um expoente, esfacelou-se no Espírito Santo. Para sobreviver politicamente, Lelo precisa se descolar de Hartung e construir seu próprio caminho.

O primeiro passo de Lelo nesse sentido se deu justamente ao aceitar o convite do também emedebista Osmar Terra, ministro da Cidadania, para ser o novo secretário especial do Desenvolvimento Social (nº 2 do ministério).

Lelo, naturalmente, está "servindo ao país", dando sua contribuição a programas sociais etc. Mas, antes de mais nada, está contribuindo com o governo de Jair Bolsonaro, duramente criticado por Hartung antes, durante e depois da campanha eleitoral. Donde a conclusão de que a ida de Lelo para o ministério não passou, nem de perto, pelo ex-governador.

Agora, abrindo novos caminhos políticos, Lelo reestreita laços com Casagrande. Em se tratando de Paulo Hartung e do atual governador, segue valendo o “não convide para o mesmo evento”... Quanto a Lelo e Casagrande, os dois já até assinam juntos o convite para o mesmo evento. E essa é uma tremenda diferença.