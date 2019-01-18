A tropa do PSL na eleição de 2020

Carlos Manato, Danilo Bahiense, Subtenente Assis, Marcos Guerra, Jathir Moreira... O que esses nomes têm em comum? Todos pertencem ao Partido Social Liberal (PSL). E todos confirmam à coluna interesse em lançar candidatura a prefeito nos respectivos redutos, na eleição municipal de 2020 (logo ali).

Em recente conversa com a coluna, o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, admitiu a intenção de ser candidato a prefeito de Vitória e ainda listou os pré-candidatos que o partido planeja lançar nos maiores colégios eleitorais capixabas – conforme publicado no último dia 6. Todos eles confirmam o projeto.

Prestes a iniciar seu primeiro mandato político, na Assembleia Legislativa, o delegado Danilo Bahiense garante estar pronto para disputar a Prefeitura de Vila Velha, se for o desejo da agremiação. “Sou um soldado do partido. Se o PSL achar que eu posso contribuir para o crescimento do partido, eu estarei lá. Se o partido me chamar, estarei pronto.”

Em Cariacica, outro “soldado do partido”, detentor de outra patente no Corpo de Bombeiros, se diz pronto para a missão de concorrer à prefeitura da cidade. É o Subtenente Assis, criado no bairro Piranema e hoje morador do bairro São Geraldo. “Se eu puder ter uma oportunidade de dar minha contribuição ao meu município, vou topar sim essa missão. Não é uma questão de sonho, mas por entender que sou vocacionado. Meu projeto seria mesmo esse.”

Assis disputou uma vaga no Senado pelo PSL em 2018, tendo ficado em 5º lugar. “Tivemos uma reunião, conversamos com os deputados eleitos do PSL no Espírito Santo, e nessa conversa foi falado desse projeto das candidaturas em 2020. E aí citaram o meu nome, até porque sou de Cariacica. Então estou à disposição do partido e do grupo. Se eles entenderem que o melhor caminho é esse, não vou fugir dessa responsabilidade.”

Em Colatina, o empresário Marcos Guerra (ex-PSDB) confirma que vai liderar um movimento político na cidade visando à eleição municipal. “O processo em Colatina passa por uma ampla discussão da qual vou participar, sendo ou não sendo candidato. Vou liderar um processo político em Colatina”, afirma Guerra, candidato a deputado federal derrotado, pelo mesmo PSL, em 2018.

Ex-presidente da Findes, o empresário nasceu e mora em Colatina, onde também está a maioria dos seus negócios em diversas áreas. “A partir da eleição de 2018, passei a estar disponível para a política capixaba. O PSL vive um momento muito bom. Eu me coloquei à disposição do Manato para ajudar a organizar o partido no Estado inteiro. E disputar a prefeitura é possível.”

Já em Cachoeiro, o ex-vice-prefeito Jathir Moreira, derrotado na disputa a prefeito em 2016, admite nutrir o sonho de governar o município. “É um desejo que nunca deixou de existir. Sempre tive o sonho de ser prefeito da cidade. Manato tem me incentivado. Estamos conversando com ele e meu nome certamente sempre fica em evidência. Estamos à disposição do partido. No que ele precisar de nós, estamos aí.” E adivinhem? “Sou um soldado do partido.”