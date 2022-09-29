Vamos escolher um presidente ou derrotar uma ideologia?

Hoje é quinta. Estamos a 3 dias das urnas. Parece que estamos vivendo um tempo de “muito calor e pouca luz”, como realçou o entrevistador Pedro Bial no seu programa de entrevistas e conversas há um tempo atrás. A frase, que se encontra entre aspas, pode ser uma lente para lermos os contextos eleitorais que estamos vivendo nos últimos dias, semanas e meses.

Já falávamos neste espaço que este ano o processo eleitoral seria, de fato, bastante tenso e intenso. Dizíamos ainda que poderia ser um processo, não para escolher um presidente, mas para derrotar o bolsonarismo.

As eleições estão de fato mais aquecidas que iluminadoras. Aquecidas de ódios, mortes, agressões, intolerâncias, vídeos de campanha falando mal de um e de outro. Pouco iluminada de projetos de país, de Estado, de governo, de ideias, de lideranças. Pouco se discute de programas, projetos e caminhos, mas ideologias, pessoas e seus estigmas.

Recentemente, eu encontrei uma pessoa que me perguntava: "Em quem você vai votar? Estou sem candidato. Não consigo decidir por ninguém". Para ela eu não respondi em quem votaria, mas com outra pergunta: "Por que a senhora não conseguiu decidir ou escolher?" Ela me disse: "Porque é um falando mal do outro e, desse modo, eu não sei em quem confiar".

Interessantes essas frases ou respostas. Podemos lê-las tirando conclusão que vivemos e estamos vivendo, campanhas destiladoras e arruinadoras. São campanhas pessoais. Não está sendo possível decidir, via campanha, pelo que o candidato vai fazer pelo Estado ou país, mas pela pessoa. Não que isso não seja importante, mas parece que estamos apenas nisso.

Domingo vamos às urnas, lugar sagrado da democracia. O que nela vamos depositar: um voto? Uma esperança? Um projeto de país? Um presidente? Ou uma derrota ideológica? Ou uma confirmação daquilo que cremos e estamos vivendo? Já dizia o poeta que a pergunta tem poder de nos salvar mais que a resposta.

Parece que estamos chegando ao final da campanha com a sensação da senhora citada acima. Vazios? Gosto de pensar e de crer que a eleição e a campanha política equivalem a um tempo de discernimento ou ainda uma chama – a chama pode iluminar e pode eliminar. Que sentido ela tem para mim neste momento? Meu voto será iluminador (vamos escolher um presidente) ou eliminador (vamos derrotar uma ideologia)?