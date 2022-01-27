Proteger os dados é proteger o novo petróleo do mundo

Proteção de dados: empresas precisam de adequar para as novas regras Crédito: Pixabay

Inicio o artigo de hoje com essa frase logo no título, visto que ela tem muito a nos dizer, sobretudo, nesta semana. É que amanhã, dia 28 de janeiro, comemora-se o Dia Internacional da Proteção de Dados. Essa data reforça a importância da proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade relacionados ao uso de dados pessoais. Este é o segundo ano em que o Brasil comemora a data com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Muito diferente do petróleo, no qual um dos maiores desafios é localizar suas reservas (finitas) subterrâneas onde possamos encontrá-lo, o poço no mundo dos dados é outro. Encontrar dados já não é mais um problema, levando em conta que hoje eles estão à nossa disposição de muitas formas, mas vamos combinar: o maior desafio é saber como fazer bom uso dessa fonte de inesgotáveis possibilidades. Aqui mora o X da questão.

Ano passado nós vimos o Google anunciando o fim dos cookies. Meus colegas publicitários, bem como os amigos do marketing, colocaram as mãos na cabeça com espanto, dizendo: e agora?! E agora por quê? Porque a comunicação deveria seguir um novo rumo, e um rumo sem rastros.

Os cookies, para quem não sabe, são pequenos arquivos criados pelos sites à medida que se visita uma página e que são salvos no computador do usuário, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar o visitante (usuário), seja para configurar a página de acordo com o perfil ou para cooperar o transporte de dados entre as páginas de um mesmo site. Moral da história: a principal utilidade do cookie é lembrar informações.

Esse fim marca um novo começo, e entende-se por começo o processo inicial de proteção desses dados, mas que vai significar a criação de novas formas de chegar até a pessoa. Trata-se de redescobrir como fazer comunicação e, sobretudo, publicidade, afinal, nesse novo cenário não há “rastros”. Mas o Google já anunciou nesta semana, terça-feira (25), um novo recurso que pretende auxiliar os anunciantes a direcionarem suas mensagens no ambiente digital.

Conforme divulgado pelo site "Meio Mensagem", com o nome de Topics, a ferramenta, segundo a empresa de tecnologia, tem o objetivo de fornecer às marcas e agências a possibilidade de direcionamento de mensagens com base nos interesses dos usuários ao mesmo tempo em que mantém a privacidade no ambiente digital. Cada vez que um usuário visitar qualquer site que faça uso do Topics, as categorias mais relevantes de suas buscas ao longo das últimas três semanas serão compartilhadas com aquela página e com seus anunciantes.