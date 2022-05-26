Liberdade de expressão: o limite é sempre o respeito

Quase sempre temos visto pessoas se expressando nas suas redes ou em diversos veículos, com acenos de reivindicações, questionamentos e até ataques a partir de argumentos sem apuração e comprovação para sustentar aquilo que chamam de “liberdade de expressão”.

Esse termo está bastante na linha da democracia e, por vezes, aparece no contexto em que a mesma está em debate. Talvez seja hora de aprendermos o que é democracia e o que é liberdade de expressão, já que a polarização tem um tanto quanto “anulado” as duas.

A priori, o artigo de hoje fomenta uma reflexão importante sobre essas questões, mas vai ao encontro, sobretudo, daquilo que se compreende como liberdade de expressão nas redes sociais, esse espaço democrático, que dá lugar à voz de todos. Nas redes todos são “comunicadores”, todos são emissários, e muitos são até mesmo mensagem.

Antes da comunicação, acontecia apenas dentro de estúdios e redações. As notícias que líamos chegavam a nós pelos profissionais do jornalismo, da notícia, da investigação, da apuração. Hoje, as redes e seus usuários têm feito a notícia e as “fake news”, e muitas vezes os “antigos” autores da notícia se tornaram peritos da informação, isto é, da notícia.

Precisamos sempre, pela lente da verdade, olhar para a liberdade de expressão, distinguindo convicção de apuração. Isso é essencial. Há jornalistas e comunicadores convictos do que pensam, engessados nas ideologias, e que quando se encontram com a apuração desmontam as convicções, mas divulgam a convicção e não a apuração, da mesma forma, e em grande escala, temos pessoas nas redes sociais e nos mensageiros digitais.

A pergunta que devemos nos fazer diante dessa vereda é: o que vem a ser então a liberdade de expressão? E daí começamos a ver o sentido do conceito: todos, todos poderão exprimir, desde que seja a verdade, que seja a dúvida, que seja a apuração, que seja a convicção, mas que não seja a mentira, a ofensa, o crime. É isso que precisamos fomentar e criar na consciência dos que nos cercam e dos que cercam a internet nos tempos de hoje.