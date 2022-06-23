Governo Bolsonaro: de religiosos a vendilhões do templo

O ex-ministro Milton Ribeiro, da Educação Crédito: Walterson Rosa/MS

Vale recordarmos aquela passagem bíblica de Jesus, chegando ao templo e assistindo à “casa de oração” sendo transformada em casa de comércio. Ele pega um chicote, derruba as mesas e espanta os vendilhões. Bom, aqui só mudamos o cenário, o espanto é de todos nós, que estamos assistindo ao “templo da educação” se tornando um templo de vendilhões.

O custo da religião no governo Bolsonaro, começou a chegar. Estamos falando de pastores que pediam propina, ouro, dinheiro em contas, dinheiro para imprimir bíblias. Bolsonaro chegou a dizer recentemente que por Milton Ribeiro ele colocava a “cara no fogo”. E agora? O uso do altar e do palanque, dos cultos e pregações, como trampolim e acordo político estão se manifestando. O uso da religião como promoção política tem um custo. O uso da fé também.

O fato reflete e endossa com envergadura a máxima que quase sempre ouvimos: religião e política não devem se misturar. A operação desta quarta-feira (22) quase sacramenta a filosofia popular. Mas precisamos ir além, o problema não é “se misturar”, o problema é como se dá esse envolvimento. Se pensarmos que tanto a religião como a política devem promover a vida, bom, estamos falando de uma mistura sensata e congruente. A questão não é o envolvimento da religião, mas dos que se dizem religiosos, dos líderes.

Quando os religiosos fazem da religião uma ponte para a política, isso nunca termina bem. É fato que precisamos insistir para que os bons valores da religião estejam na política. Há muitos líderes religiosos que foram para a política e levaram os valores religiosos e não a religião. Outros não conseguem e acabam de “religiosos a vendilhões do templo”.