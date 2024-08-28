Por que uma bandeira do Brasil foi pintada em área de presídio no ES?

Crédito: Fernando Madeira

Quem passa pela BR 262, próximo ao Complexo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória , avista uma bandeira do Brasil. A pintura foi feita em uma estrutura da Penitenciária de Segurança Média 1, onde estão detidos, entre outros preso, advogados, policiais e servidores públicos.

Registros feitos pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, a partir da rodovia, mostram que a pintura está em uma estrutura que tem a altura de uma das torres de monitoramento da unidade prisional e recobre o que aparenta ser uma caixa d’água.

Segundo o secretário Rafael Pacheco , titular da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) — que administra as unidades prisionais —, a pintura foi feita há pelo menos três meses. Equipes da unidade realizaram o trabalho, com aproveitamento de tintas utilizadas na reforma de outros pontos do presídio.

“No local havia uma pintura de uma bandeira do Espírito Santo, que perdeu as cores com o passar do tempo. Os servidores decidiram fazer a recuperação e pintaram uma bandeira do Brasil”, explica.

Ele descarta conotações políticas para o trabalho, faltando pouco mais de um mês para as Eleições de 2024, assinalando que a direção da unidade está nas mãos de Carlos Ely Elton Silva, que é do partido do governador Renato Casagrande (PSB).

A informação foi confirmada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , onde é descrito que ele está filiado ao PSB desde 30 de abril de 2006 e que está em situação regular.