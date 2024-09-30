Nos últimos meses, de forma mais intensa, estamos sentindo na pele o preço da fatura que temos a pagar por anos de irresponsabilidade com o meio ambiente. O valor da vida em sua integralidade tem sido mitigada com interesses que tem o objetivo em gerar riquezas, e que a todo o custo destroem o meio ambiente para saciar, de forma exacerbada e egoísta, os desejos produzidos por uma sociedade que tem elegido outras prioridades diferentes da vida humana.

As queimadas e as enchentes , que têm destruído boa parte do país, têm mostrado, neste ano de 2024, que as mudanças climáticas já se tornaram um grande problema para o povo brasileiro e caminham para se tornar um dos maiores desafios já enfrentado pelo Brasil, dado que estamos falando de algo finito.

Conectando, diretamente, as grandes cidades do país, onde vive a imensa maioria da população, 85% dela urbana, impõe de maneira inegociável a urgência na preservação do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia. Mas será que ainda dá tempo?

No dia 20 de setembro, movimentos sociais e entidades realizaram na capital paulista a Marcha por Justiça Climática, com o tema: "Esse calor não é normal".

Articulado por diversas mobilizações pelo país, iniciadas no evento e que seguirão pelo mês de outubro, foi organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Fórum Popular da Natureza, o Greenpeace Brasil, Coalizão pelo Clima SP e o Jovens pelo Clima.

Na pauta, que já conhecemos há anos, chamam a atenção para incêndios florestais recentes, que têm contribuído para a emissão de gases de efeito estufa, piora na qualidade do ar acarretando consequências graves para a saúde, entre outras, que colocam a condição humana em risco real.

Ao pedir a punição dos responsáveis, talvez estejamos atrasados demais, diante do que já é vivenciado. A oposição ao modelo capitalista e ao agronegócio já é retórica que não tem dado efeito e nem de perto parece mudar a situação. É preciso mais.

Denota-se que 97% dos brasileiros aceitam que as mudanças climáticas existem e 78% avaliam que elas têm causas humanas, um dos maiores índices do mundo, como resultado de um aprendizado prático nas condições de existência.

Incêndio atinge o Parque da Serra dos Órgãos, no Estado do Rio Crédito: Divulgação/Parnaso

No entanto, quando se aprofunda para apontar os responsáveis, a resposta genérica, indicando “os homens” ou “os seres humanos”, distancia-se da responsabilização e assume-se que não há intencionalidade em resolver a questão, justamente pelo que está em jogo. Afinal, produção exacerbada de riqueza não combina com preservação do meio ambiente.