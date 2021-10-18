O resultado da CPI da Covid e a expectativa de não haver impunidade

Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia realiza oitiva do advogado da Precisa Medicamentos. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Eram quase 400 mil mortos pela Covid-19 quando em abril a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada com o objetivo de apurar ações e omissões relacionados à pandemia. Estamos chegando ao final de seis meses em que pudemos assistir a um trabalho que revela, a cada dia, uma teia macabra em que a vida humana nada vale.

A cada dia de trabalho da CPI, com a qual o Brasil se escandalizava com o teor dos depoimentos, recheados de cinismo e mentiras, emergia o objetivo de muitos em lucrar com a morte do outro. Se no início da pandemia tínhamos a ilusão de que depois de tudo isso a humanidade estaria melhor, chega-se ao final dos trabalhos com mais de 600 mil mortos e ainda uma miríade de milhões de pessoas afundadas na pobreza e comendo ossos. Quem não morreu de Covid morre de fome.

Ao tempo que os trabalhos da CPI iam avançando, aumentava o número de vítimas. Uma apuração em tempo real de violações de crimes de lesa-humanidade em andamento. Quanto mais se aprofundava, mais se confirmava como a maldade e a ganância humana violam a essência da vida.

Encaminhando-se para a reta final, a expectativa, como veiculado nos jornais, é que a CPI indicie dezenas de pessoas, por crimes comuns, contra a saúde pública, de responsabilidade e contra a humanidade. Era de se esperar que o trabalho se encerrasse e as mortes não ficasse impunes, mas não é bem assim. Até a real responsabilização daqueles que concorreram para um dos resultados mais perversos que temos no Brasil, ainda se tem um longo caminho. Várias possibilidades. Poucas certezas.

A normatividade jurídica brasileira impõe instâncias diversas para se processar, ou não, as sugestões de indiciamentos de uma CPI. Não é algo automático. Por isso, uma das estratégias é se criar um “observatório parlamentar” para apresentar o relatório em diversas instâncias e acompanhar. A pergunta é: por que diante de uma situação de flagrante violação de direitos humanos é preciso se criar estratégias para que não haja impunidade? A resposta mais rasa é de que: é porque o sistema é assim.