É preciso deixar a ilusão infantil de que podemos mudar as pessoas

Em toda parte temos visto o divórcio como uma saída popular para um casamento com problemas de relacionamento, parecendo ser o melhor caminho, mas nem sempre é Crédito: Shuttersttock

Pergunta: "Tenho 39 anos e sou casado há 5 anos. Não gostaria de me separar, mas minha mulher não muda! Não conversamos mais e não me sinto feliz. Há alguma forma de mostrar a ela que precisa mudar?” W.

A primeira coisa que precisa ter coragem de questionar é se realmente gostaria de separar-se de sua esposa. Talvez não esteja jogando abertamente consigo mesmo. É comum construirmos alternativas para não nos responsabilizarmos por nossas vontades e decisões. Responsabilizar-se é um processo difícil porque há muito o que perder na decisão de interromper um casamento de 5 anos.

Por mais que saibamos disso, experimentar a perda sempre é ruim e tentaremos evitar a sensação. Talvez você não esteja com vontade de ser o autor desta solução que já enxerga como possibilidade – embora negue no discurso. A alternativa que você criou é responsabilizar sua esposa, depositar a culpa do fracasso da relação nela e, desta maneira, tornar-se isento.

"A alternativa que você criou é responsabilizar sua esposa, depositar a culpa do fracasso da relação nela e, desta maneira, tornar-se isento" Thalles Contão - Psicólogo

Partindo desse ponto, você precisa deixar a ilusão infantil de que podemos mudar as pessoas, porque isso o está impedindo de perceber que ela provavelmente também deseja uma mudança sua e que a sua inflexão possivelmente mantém os comportamentos de resistência que ela pode estar tendo. Me pergunto se você, em todas as tentativas de solução que pensou – e que, de acordo com você, fracassaram – porventura, em uma delas, tenha perguntado à sua esposa se ela gostaria que ocorresse alguma mudança de sua parte na relação.

Se nunca houve esse episódio, antes de decidir divorciar-se, acredito que seja prudente abrir esta oportunidade. Numa situação desta, não só dará oportunidade de perceber o que seu ego está impedindo, mas também estará abrindo caminho para enxergar que, talvez, antes de todos os problemas que atribui à sua mulher, seja seu o desejo do fim desta relação por motivos próprios.