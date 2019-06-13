Qualquer lugar é mais seguro do que dentro de um carro

Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Carros poluem, carros atropelam, carros fazem ruídos, carros matam... Mas os carros foram inventados pelo homem para facilitar sua vida, permitindo deslocamentos mais rápidos e mais longos. Foi de fato uma facilidade na vida humana, uma revolução! poluem, carros atropelam, carros fazem ruídos, carros matam... Mas os carros foram inventados pelo homem para facilitar sua vida, permitindo deslocamentos mais rápidos e mais longos. Foi de fato uma facilidade na vida humana, uma revolução!

Até o surgimento do automóvel e da enorme expansão na quantidade de veículos em circulação nas cidades, boa parte delas tinha nos veículos com tração animal, normalmente cavalos, a forma usual de locomoção das pessoas que precisavam se deslocar de casa para o trabalho diariamente, mas também para o transporte de mercadorias, de um porto, por exemplo, para um armazém e dali para os diversos pontos comerciais espalhados por ruas e bairros.

Crédito: Pixabay

Em função das necessidades fisiológicas dos animais, as ruas eram bastante sujas e fedidas, atraindo moscas que, por sua vez, espalhavam doenças pela cidade. Em dias de chuvas, porém, a situação piorava, pois as fezes dos animais acabavam se espalhando pela cidade de modo mais descontrolado ainda.

Mas também havia acidentes envolvendo bondes ou carruagens puxadas a cavalo, em função da própria natureza do animal ou por erro humano do condutor ou distração de um pedestre caminhando pela rua. Ou seja, bondes e carruagens poluíam, atropelavam, faziam ruídos e também matavam...

Bonde na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, em 1950 Crédito: Arquivo/AG

E aí veio o automóvel e o homem achou que estava tudo resolvido.

Talvez o maior problema da relação homem x cidade x automóvel tenha sido a ênfase dada aos veículos automotores no espaço urbano. Já no início do século XX, urbanistas defendiam a ideia de grandes avenidas exclusivas à circulação de carros como modelo capaz de dar conta dos desafios da modernização. Privilegiou-se o automóvel, colocando o homem como algo menos importante na dinâmica urbana, que tem Brasília como seu exemplo maior.

Não é fácil ser pedestre hoje em dia, principalmente quando pensamos nas médias e grandes cidades brasileiras. E pior ainda para um pedestre que empurra um carrinho de bebê ou para quem possui alguma deficiência motora.

Movimento de pedestres no centro de Vitória Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

E a prerrogativa dada ao automóvel no Brasil é tão evidente que, por lei, a faixa da rua para circulação de veículos automotivos, cujo pavimento mais comum é o asfalto, é de obrigação das prefeituras, que é quem realmente executa e mantém a integridade do piso; ao passo que nas calçadas - das mesmas ruas por onde circulam os carros, e que também são espaços públicos - a execução e a manutenção do piso são de responsabilidade dos proprietários dos lotes lindeiros.

A sinalização semafórica, em geral, privilegia a circulação dos veículos em detrimento do tempo de travessia das vias pelos pedestres. Nesse caso, é bom estar em boa forma física para poder atravessar as ruas com rapidez...

patinetes e bicicletas compartilhados, como solução complementar para dar conta do caos que é a mobilidade urbana atual. Uma nova revolução, mas que também já começa a mostrar que problemas surgem em decorrência de qualquer modal, seja em veículos por tração animal, seja em veículos por motores à combustão. Em todas as cidades nas quais patinetes e bicicletas compartilhados começaram a ser usados foram registrados acidentes, alguns mais graves, como foi o caso da jovem morta em Paris nesta semana. E eis que agora veio a era doscompartilhados, como solução complementar para dar conta do caos que é a mobilidade urbana atual. Uma nova revolução, mas que também já começa a mostrar que problemas surgem em decorrência de qualquer modal, seja em veículos por tração animal, seja em veículos por motores à combustão. Em todas as cidades nas quais patinetes e bicicletas compartilhados começaram a ser usados foram registrados acidentes, alguns mais graves, como foi o caso da jovem morta em Paris nesta semana.

veículos elétricos (menos poluentes e mais silenciosos), autônomos (mais seguros) e compartilhados (demandando uma frota urbana reduzida). O fato é que a mobilidade deve ser cada vez mais multimodal, ou seja, deve prever todos os tipos de deslocamento: a pé, de bicicleta, em transporte público (seja de ônibus, metrô, trem ou aquaviário) e até mesmo com carros, cuja etapa atual de inovação prevê(menos poluentes e mais silenciosos),(mais seguros) e compartilhados (demandando uma frota urbana reduzida).