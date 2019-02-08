Reforma tributária drástica pode causar desequilíbrio nas contas públicas

Uma convergência entre um ajuste conservador e matizes do populismo pode ser encontrada nos ajustes fiscais pró-cíclicos. Quando a economia cresce, certos governos são bem expansivos no gasto público, porém, os mesmos reforçam o ciclo recessivo com ajustes fortes pelo lado do gasto. Até aqui, nenhuma novidade para nós. Em sua coluna na “Folha de S. Paulo” (31/01), a professora Laura Carvalho traz reflexões instigantes sobre o caso dos EUA.

De acordo com a economista da USP, “corte de impostos de US$ 1,5 tri aprovado por Trump em 2016 não alterou investimentos privados”. A alíquota máxima de imposto de renda foi de 70% nos EUA até 1981. A administração de Ronald Reagan iniciou a redução drástica de tributos tendo como base o “supply-side economics”, que projetava estímulos ao crescimento econômico e à criação de empregos mais do que suficientes para cobrir as perdas iniciais de receitas do governo.

Em 1989, a alíquota máxima era de 28%, gerando queda na arrecadação fiscal e um aumento da desigualdade socioeconômica. Conforme aponta Carvalho, “segundo uma pesquisa realizada pela National Association of Business Economics (NABE), 84% das empresas entrevistadas declararam não ter mudado seus planos por causa da redução da alíquota de imposto de renda para a pessoa jurídica de 35% para 21% implementada em janeiro de 2018”. Sem a perspectiva de crescimento da renda e da demanda, as empresas não aumentam os investimentos.

Para a professora, “o fracasso do plano de Trump, que contribuiu para deteriorar a situação das contas públicas americanas, não deveria ser surpresa para quem observou os resultados das desonerações concedidas no Brasil na última década”. Isso quando não se considera a sonegação fiscal no Brasil, da ordem anual de 10% do PIB, segundo o ‘Sonegômetro’”. Ainda de acordo com a economista, “gastar menos com serviços públicos e/ou benefícios sociais e arrecadar menos ainda com impostos também gera desequilíbrio fiscal”.