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Beleza e proteção

Entenda a diferença entre filtro solar físico e químico

O maquiador Ricardo Silveira recebe a médica Karla Lessa para fala sobre filtro solar

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:00

Públicado em 

01 abr 2021 às 15:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Karla Lessa e Ricardo Silveira
Karla Lessa e Ricardo Silveira falam sobra as diferenças dos protetores solar Crédito: Ricardo Silveira
Na coluna de hoje o maquiador  Ricardo Silveira recebe a médica Karla Lessa para fala sobre filtro solar. Você sabe qual a diferença para o filtro física para o químico? Confira as diferenças no vídeo
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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