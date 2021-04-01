Entenda a diferença entre filtro solar físico e químico

Na coluna de hoje o maquiador Ricardo Silveira recebe a médica Karla Lessa para fala sobre filtro solar. Você sabe qual a diferença para o filtro física para o químico? Confira as diferenças no vídeo
Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:00
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