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Renata Rasseli

Unicef quer empoderar meninas negras do ES em parceria com Governo

O projeto Agenda Mulher, liderado pela vice-governadora, Jaqueline Moraes, vai receber apoio da  Unicef

Públicado em 

18 jun 2020 às 15:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vice-governadora Jaqueline Moraes em reunião virtual com representantes da Unicef
Vice-governadora Jaqueline Moraes em reunião virtual com representantes do Unicef Crédito: Divulgação
O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) pretende empoderar meninas negras do Espírito Santo, em parceria com o Governo do Estado. A vice-governadora, Jaqueline Moraes,  que lidera o Programa Agenda Mulher, participou nesta quarta-feira (17) de uma reunião do Unicef para conhecer a oficial da entidade, a gaúcha Daniela Brun, que chegará ao Estado no próximo mês, para firmar a parceria com o Governo do ES.
O Agenda Mulher é um programa para empoderar e dar visibilidade às mulheres, através do empreendedorismo, oferecendo e customizando cursos, desde formações e qualificações diversificadas até o empreendedorismo emocional. Engloba investimentos na inovação e em ações que proporcionem igualdade de oportunidade entre homens e mulheres.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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