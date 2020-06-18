Unicef quer empoderar meninas negras do ES em parceria com Governo

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) pretende empoderar meninas negras do Espírito Santo, em parceria com o Governo do Estado. A vice-governadora, Jaqueline Moraes, que lidera o Programa Agenda Mulher, participou nesta quarta-feira (17) de uma reunião do Unicef para conhecer a oficial da entidade, a gaúcha Daniela Brun, que chegará ao Estado no próximo mês, para firmar a parceria com o Governo do ES.
O Agenda Mulher é um programa para empoderar e dar visibilidade às mulheres, através do empreendedorismo, oferecendo e customizando cursos, desde formações e qualificações diversificadas até o empreendedorismo emocional. Engloba investimentos na inovação e em ações que proporcionem igualdade de oportunidade entre homens e mulheres.