Unicef quer empoderar meninas negras do ES em parceria com Governo

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) pretende empoderar meninas negras do Espírito Santo, em parceria com o Governo do Estado. A vice-governadora, Jaqueline Moraes, que lidera o Programa Agenda Mulher, participou nesta quarta-feira (17) de uma reunião do Unicef para conhecer a oficial da entidade, a gaúcha Daniela Brun, que chegará ao Estado no próximo mês, para firmar a parceria com o Governo do ES.