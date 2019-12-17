Os drinques que vão bombar no Camarote Zig Zag no Sambão

Drinques do camarote Zig Zag Crédito: divulgação

O Camarote Zig Zag no Sambão do Povo servirá os melhores drinques do momento. Seguindo tendências dos mais desejados do verão, noticiados pela coluna RR nesta segunda-feira (16), o cardápio vai contar com o Tropical Gin, Gin Tônica, Mojito, Orange Apple (vodca ou cachaça, xarope de maça verde, manjericão e suco de laranja), Limon Apple (Licor de maça verde, vodca, limão e refrigerante de limão) e caipis (frutas da estação com vodca, run ou cachaça). Os assinantes de A Gazeta terão condição especial na compra de ingressos para o camarote mais bombado do Sambão do Povo. Os desfiles estão marcados para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2020.

COQUETEL

Rita Garajau, Orlando Glingani, Bebel Gama e Zezé Monteiro: noite de moda e arte em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

RESULTADOS POSITIVOS EM NEONATOLOGIA

Geisa Barros, Elisabete Stein e Marco Antônio Rosetti de Oliveira, da Perinatal Vitória, recebem parceiros, entre obstetras, doulas e enfermeiras, amanhã, dia 17, na Praia do Canto, para comemorar os resultados de 2019 e reforçar os diferenciais da unidade, a mais moderna e completa UTI neonatal e pediátrica do Estado, que fica no Vitoria Apart Hospital. A unidade tem capacidade para atender todos os tipos de partos, incluindo os de alta complexidade, além de ser preparada para atender nascimentos de múltiplos.

ANIVERSÁRIO

Carol Veiga, a aniversariante Lícia Lugon e Juliana Drumond: noite de parabéns pra você! Crédito: Elaine Assunção

PRÊMIO PARA UNIVERSIDADE CAPIXABA

A Universidade Vila Velha (UVV) comemora a classificação, pelo segundo ano consecutivo, como melhor Universidade particular do Brasil de acordo com os resultados do Conceito Preliminar de Curso (CPC) 2018 e do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) 2018 do MEC e Inep. “Esta classificação, pelo segundo ano consecutivo, conquistada dentre todas instituições de ensino superior com status de Universidade privada de iniciativa particular, é um marco para o estado”, afirma Heráclito Amancio Pereira Junior, reitor da UVV.

CONCERTO

Rubens Nascimento, Matheus Anisio, Ailton Junior, Bruna Knupp e Nano Vianna: no Concerto Djavaniando, homenagem do Vale Musica aos 70 anos de Djavan Crédito: Jackson Gonçalves

Alza Alves e Elian Ramile: no Concerto Djavaniando Crédito: Cloves Louzada

SUGAR BABIES

Elas causaram em 2019. Foram personagens das novelas “O Tempo não Para” e “A Dona do Pedaço”, ressurgem em “Amor de Mãe”, ganharam muito destaque na mídia e continuam provocando muita discussão. Mas, afinal, que são as tão comentadas Sugar Babies? No site MeuPatrocínio, a primeira e maior plataforma de relacionamento sugar no Brasil, as Babies atingiram a marca de um milhão e 800 mil cadastros e, ao contrário do imaginário popular, 76% das usuárias são universitárias formadas ou cursando. São jovens em busca de um daddy que lhes ofereça estabilidade emocional e financeira ou a realização de sonhos. Os desejos variam dos mais simples aos mais complexos, dependendo do perfil da baby.

SUNSET PARTY

Lorena Brettas, Laura Lorenzoni, Galveas, Aline Galvão, Marina Frauches e Taiana Paste: aguardando a chegada do verão 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli

Kayke Plaster, Bruno Sposito, Renan Pandolfi e Pipo Carvalho: em sunset party Crédito: Mônica Zorzanelli

AUDIÇÃO DE PIANO

Roger Bongestab, Marlene, Bruno Eduardo Silvana Leão e Daniel Pirajá: o professor de piano e teclado Bruno Leão Torres comemorou seus 25 anos de carreira e com mais de 40 apresentações no útlimo final de semana. Crédito: Bruno Menezes

RUMO À ÍNDIA

Luiza Lopes, diretora do Indesp, inicia 2020 com uma extensa agenda. Além dos cursos em sua instituição, ela se prepara para uma viagem de 12 dias a India, para aperfeiçoar ainda mais as práticas que garantem a saúde de corpo, mente e espírito. E promete muitas outras novidades ao longo do ano.

PRÊMIO

A diretora da Experimento Intercâmbio Cultural em Vitória, Jackeline Guasti Teubner, em parceria com a diretora da ELS, Jamila Tanaka, participaram nesta quarta-feira, do evento de encerramento do ano do Instituto Ponte. Na ocasião, foram entregues prêmios aos estudantes que mais se destacaram ao longo do ano em suas ações escolares e na comunidade. Entre elas, está a categoria empreendedorismo que teve como vencedora, Amanda Pimentel. A jovem terá a oportunidade de estudar por quatro semanas na unidade da ELS, em Vancouver, no Canadá. Amanda desenvolveu um projeto de ensino de inglês para crianças carentes e transformou a sala de estar em uma sala de aula. Para Jackeline, a oportunidade de participar de eventos como o desenvolvido pela instituição sem fins lucrativos e que já atende a 150 jovens capixabas é estimulante. “São estudantes que se empenham para terem os melhores resultados na escola e em outras ações que desenvolvem em comunidades, com um efeito multiplicador de conhecimento. Ficamos felizes de sermos parceiros e continuaremos juntos nos próximos anos”, avisa.

HAPPY HOUR DE NATAL