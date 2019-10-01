Concerto abre o Outubro Rosa no ES

Um concerto ao ar livre, que terá como palco a escadaria e as janelas do Palácio Anchieta, vai coroar a abertura do movimento Outubro Rosa, que completa 10 anos no Espírito Santo, nesta terça-feira, dia 1º, às 18h. A campanha é capitaneada pela Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). O capixaba será surpreendido com um espetáculo protagonizado por um coro composto por cantoras do Coro da Aliança Francesa, Ufes e outros corais do ES. A orquestra formada por mulheres, com a direção da maestrina Gabriela Queiroz à frente das musicistas da Camerata Sesi e da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), além da participação de grandes divas como Flávia Mendonça, Natércia Lopes e Tatiani Celeste, bailarinas convidadas e das ritmistas da Bateria da MUG. O espetáculo, aberto ao público, tem a direção do gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages e apoio da Findes e Governo do Estado.