Renata Rasseli

Concerto abre o Outubro Rosa no ES

A campanha de combate ao câncer será aberta oficialmente nesta terça-feira, dia 1º de outubro, às 18h,  no Palácio Anchieta

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 09:52

Públicado em 

01 out 2019 às 09:52
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fachada do Palácio Anchieta iluminada no Outubro Rosa.  Crédito: Fernando Madeira/A GAZETA
Um concerto  ao ar livre, que terá como palco a escadaria e as janelas do Palácio Anchieta, vai coroar a abertura do movimento Outubro Rosa, que completa 10 anos no Espírito Santo, nesta terça-feira, dia 1º, às 18h. A campanha é capitaneada pela Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). O  capixaba será surpreendido com um espetáculo protagonizado por um coro composto por cantoras do Coro da Aliança Francesa, Ufes e outros corais do ES. A orquestra formada por mulheres, com a direção da maestrina Gabriela Queiroz à frente das musicistas da Camerata Sesi e da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), além da participação de grandes divas como Flávia Mendonça, Natércia Lopes e Tatiani Celeste, bailarinas convidadas e das ritmistas da Bateria da MUG.  O espetáculo, aberto ao público, tem a direção do gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages e apoio da Findes e Governo do Estado. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

