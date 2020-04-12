Sérgio Sampaio terá homenagens on-line nesta segunda

Cantor capixaba Sérgio Sampaio Crédito: Festival Sérgio Sampaio/Divulgação

No dia 13 de abril de 2020, segunda-feira, Sérgio Sampaio completaria 73 anos. Um dos grandes (e injustiçados) nomes da música brasileira, o cachoeirense teve sua obra revistada e resgatada nos últimos anos. O ressurgimento de sua popularidade também foi fortalecido por festivais como o Festival Sérgio Sampaio, que chega nesta segunda (13) a sua 14ª edição em uma situação obviamente especial: o isolamento social.

A programação deste ano começa às 18h30 e contará com shows de Cida Moreira (SP), Yrahn Barreto (RN), Caju (ES), Tatá Aeroplano (SP), Márcia Castro (BA), André Prando (ES) e Zeca Baleiro (MA). Cada apresentação será exibida no perfil de cada músico no Instagram, mas também será transmitida pelo perfil do festival no Facebook (/sergiosampaiofestival) e pelo perfil oficial do @FestivalFicoemCasaBR no YouTube. Quem quiser acompanhar pela TV poderá fazê-lo pelos canais da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e pela TVE.

Solução

André Prando, músico e um dos produtores do festival, conta que o evento ficou ameaçado, mas que encontrou na série de lives uma boa saída. “O Gilson (Soares, produtor) me procurou pra dizer que era inviável rolar o festival. Aí dei a ideia de fazermos com as lives, fiquei pilhando ele e deu certo”, conta.

Data: 30/09/2019 - ES - Vitória - André Prando, cantor- Viradão 2019 - - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Já acostumado a fazer lives tanto de seu trabalho autoral quanto de suas versões para músicas de outros cantores, Prando é um defensor dessas apresentações que invadiram as redes sociais durante a quarentena. “Antes eu fazia pra divulgar alguma coisa, mas agora a live se transformou num show mesmo. Como fazer show é minha principal fonte de renda, tenho feito lives e a galera tem contribuído”, explica o músico. “Tem sido uma forma bacana de levantar alguma renda pra mim”, completa.

Para Prando, o fato de o Festival Sergio Sampaio deste ano ser totalmente on-line tem seus prós e contras. Se por um lado perde o encontro de “sampaiófilos” e as rodas de conversa, discussão e entrevistas, por outro tem um lado social. “É uma coisa de inspirar as pessoas a ficarem em casa, de respeitar e adotar a quarentena, por isso os artistas abraçam o projeto”, pondera.

O festival terá nomes de várias cantos do Brasil. “O Gilson inicialmente levantou vários nomes capixabas, mas falei com ele que a live facilitaria tornar o festival uma coisa mais Brasil”, lembra André. A critério adotado foi, obviamente, ser fã de Sérgio Sampaio e interpretar suas canções, mas também ter um trabalho autoral, como o próprio Prando.

Zeca Baleiro Crédito: Silvia Zamboni

Para o músico capixaba, Sérgio Sampaio é mais que uma referência musical. “Eu gosto muito é da acidez dele, da poesia, além do romantismo. É muito sentimental, muito profundo. Gosto da poesia, mas acho que é a ousadia, o gênio forte que ele tinha, que até o colocou num lugar de ‘maldito’ na música brasileira é que o coloca num lugar especial”, analisa. “Me identifico com a beleza de mostrar com beleza as coisas tortas, uma coisa que bebe do (poeta) Augusto dos Anjos”.

Ele lembra ter conhecido Sérgio Sampaio através de Raul Seixas com o disco “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10”. “Ouvi como parte da discografia do Raul, mas percebi que não se tratava só dele. Aí cheguei ao Sérgio e fui me aprofundar, descobri que era capixaba, que tinha o ‘Bloco na Rua’, que já era parte do inconsciente coletivo, e mergulhei de vez na obra dele.”

André Prando se apresenta na segunda às 21h em seu perfil no Instagram (@andreprando) e nas já citadas plataformas. Confira a programação do festival abaixo.

Festival Sérgio Sampaio

Quando: segunda-feira, 13 de abril, a partir das 18h30.

Confira a programação: