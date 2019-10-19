Ricardo Herz e a reinvenção do violino no Brasil

Com certeza. Principalmente quando você toca em duo. Na minha formação de trio eu uso mais o meu lado de compositor, é onde eu mais tenho a definição. Mas eu gravei com Yamandu Costa, Nelson Ayres, cada um tem um universo diferente. O Nelson é arranjador, maestro, pianista, tem formação completamente diferente da minha. Esse trabalho com Cuba é uma orquestra de cordas. São as mesmas músicas que gravei com outras formações, mas arranjadas pra cordas. Então eu tenho que tocar de outra maneira, com uma técnica mais perto do erudito. É um crescimento, uma reinvenção. Isso que é legal da música popular. Quando toco com um acordeonista, por exemplo, é diferente de tocar com um pianista. A nota do piano não se sustenta, então ele e o violino se complementam. Já o acordeon faz tudo, segura a nota, dá ritmo, quase canta, é muito parecido com o violino, então a gente tem que achar novos arranjos. Isso ajuda muito pra eu me reinventar e estar o tempo todo estudando. l