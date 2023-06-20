Por que "Silo", da AppleTV+, é uma das séries mais legais de 2023?

"Silo", da AppleTV+, é uma das boas surpresas de 2023 Crédito: AppleTV/Divulgação

Quando “Silo” tem início, somos apresentados sem muita explicação a um universo complexo. A série da AppleTV+ se passa em um enorme silo subterrâneo politicamente e socialmente organizado, com cargos políticos, trabalhos e funções que ajudam a manter a estrutura funcionando. Muito pouco é explicado, apenas sabemos que o mundo externo é tóxico e há 140 anos os sobreviventes vivem nessa sociedade.

De cara, conhecemos Allison (Rashida Jones), uma programadora casada com o xerife Holston (David Oyelowo), um casal modelo. Quando eles finalmente são contemplados com a permissão para uma gravidez (há um rígido controle populacional por lá), Allison percebe movimentações estranhas e passa a questionar as regras e a hierarquia daquele lugar.

“Silo” é ousada ao introduzir personagens como protagonistas, despertando no espectador uma simpatia, para depois mudar o foco. Sem entrar em spoiler algum, é possível dizer que a série logo apresenta sua real protagonista, Juliette (Rebecca Ferguson), uma engenheira fundamental para manter o gerador do silo funcionando, mas que acaba envolvida em algo muito maior.

Criada por Graham Yost, também criador da ótima “Justifed”, a partir da série literária de Hugh Howey (lançada no Brasil pela editora Intrínseca), “Silo” se destaca por ir além do questionamento do que realmente acontece ali. A série mostra preocupação com o desenvolvimento dos personagens e não faz do mistério sua razão de existir. Isso não significa, claro, que ele não avance – os diálogos e a contextualização gradualmente indicam acontecimentos.

"Silo", da AppleTV+, é uma das boas surpresas de 2023 Crédito: AppleTV/Divulgação

Entendemos, por exemplo, a violenta supressão de uma antiga revolução e a perseguição silenciosa aos simpatizantes e ela ainda restantes. O que está em jogo é apenas a manutenção do “status quo” do silo ou é algo maior? O excelente primeiro episódio foca no que acontece quando alguém sai do silo; se alguém fala que deseja ir “lá fora”, independente da situação, o desejo é cumprido, mas a pessoa é impedida de voltar.

Já renovada para uma segunda temporada, “Silo” tem ótimos ganchos ao final de cada episódio, mas eles nunca parecem gratuitos. É interessante entender a estrutura social do silo e questionar o porquê de as autoridades impedirem qualquer tipo de contato da população com objetos, histórias ou qualquer outra coisa de antes do silo – eles conseguem ver as estrelas, por exemplo, mas não fazem ideia do que sejam aquelas luzes no céu.

"Silo", da AppleTV+, é uma das boas surpresas de 2023 Crédito: AppleTV/Divulgação

O texto tem algumas viradas bem previsíveis, mas outras pegam o espectador totalmente de surpresa. Isso acontece principalmente porque Juliette nem sempre acerta a direção de sua investigação, e, assim, somos enganados ao lado da protagonista. “Silo” também é bem construída, com a estrutura ganhando toques humanos, dando ao lugar um ar mais natural e menos “cinza”; para todos que vemos em tela, aquela é a única realidade conhecida.

“Silo” tem bons personagens, uma ótima protagonista e uma história que sabe aonde quer chegar. Mesmo que não pareça, pois o faz com naturalidade, a série manipula o público com as idas e vindas de personagens que acreditamos ser importantes ou irrelevantes à trama. A primeira temporada conta o primeiro arco de histórias dos livros – é curioso pensar como Graham Yost pretende continuar a adaptação, pois o segundo livro tem flashbacks que explicam o que de fato aconteceu ao mundo e como se chegou àquele momento do início da série.

"Silo", da AppleTV+, é uma das boas surpresas de 2023 Crédito: AppleTV/Divulgação