O imperdível "A Lenda do Cavaleiro Verde" chega ao Amazon Prime

Filme "A Lenda do Cavaleiro Verde", disponível na Amazon Prime Video Crédito: A24/Divulgação

Sir Gawain (ou Galvão, em algumas traduções brasileiras antigas) faz parte das lendas arturianas, as histórias que funcionam ao redor das literaturas criadas a partir de Cavaleiros da Távola Redonda. Sobrinho do Rei Arthur, ele sempre teve participações importantes nas aventuras protagonizadas pelo tio e por outros personagens clássicos.

Datado do final do século XIV, o poema “Sir Gawain e o Cavaleiro Verde” é a principal aventura de Sir Gawain como protagonista. A história se passa na véspera da virada do ano, quando um enorme cavaleiro, todo trajado de verde, adentra Camelot e lança um desafio: ele pede que alguém lhe golpeie com seu machado sob a condição que, no próximo ano, ele tenha o direito de executar o mesmo golpe em seu desafiante.

O jovem Gawain aceita o desafio e desfere um golpe mortal no misterioso cavaleiro, cortando sua cabeça. Para a surpresa de todos, o homem se levanta, ressalta o compromisso firmado e segue seu rumo. Um ano se passa, e Gawain então parte em uma jornada para cumprir sua parte do desafio.

Ao contrário da maior parte das lendas Arturianas adaptadas para a dramaturgia, “A Lenda do Cavaleiro Verde”, que chega à Amazon Prime Video nesta sexta (21), não opta por uma narrativa épica medieval ou uma grandiosa aventura “capa e espada”. O filme de David Lowery (do incrível “Sombras da Vida” ) é feito com uma abordagem surrealista, intimista e por vezes quase sensorial.

Filme "A Lenda do Cavaleiro Verde", disponível na Amazon Prime Video Crédito: A24/Divulgação

Dev Patel interpreta o protagonista, um jovem boêmio com ânsia de glórias, mas que não tem histórias de batalhas e aventuras para contar. Quando o desafio proposto pelo Cavaleiro Verde surge à sua frente, ele não hesita - é o momento pelo qual aguardava, é a honra que busca para se tornar um cavaleiro.

Lowery é muito inteligente ao gastar pouquíssimo tempo nessa introdução e em praticamente saltar um ano em sua narrativa, levando Gawain (e o público) direto à viagem para encontrar o cavaleiro verde e cumprir seu destino. É interessante também como o texto adaptado pelo diretor/roteirista a partir dos escritos clássicos entrega um protagonista diferente, distante do que se espera de um herói arturiano.

Filme "A Lenda do Cavaleiro Verde", disponível na Amazon Prime Video Crédito: A24/Divulgação

Sozinho em sua viagem, Gawain cruza seu caminho ao de algumas figuras interessantes, como alguns ladrões e um estranho casal que o recebe em seu castelo. A partir de determinado ponto, a psicodelia ganha espaço e passamos a questionar o quanto daquilo tudo é real - não que a construção inicial da história já não tivesse aspecto similar, o próprio Cavaleiro Verde é uma figura estranha e bem diferente das outras versões de sua história.

“A Lenda do Cavaleiro Verde”, apesar de mostrar uma jornada intimista, é um filme surpreendentemente grandioso. Isso se dá pela belíssima fotografia, utilizando muita luz natural e locações incríveis no interior da Irlanda, com grandes campos, colinas e castelos. As cores sugerem um conflito entre a vida (o verde) e a morte (o vermelho), característica reforçada por algumas falas pontuais, e tornam o trabalho do diretor de fotografia Andrew Droz Palermo, parceiro de Lowery também em “Sombras da Vida”, essencial à construção narrativa do filme.

Filme "A Lenda do Cavaleiro Verde", disponível na Amazon Prime Video Crédito: A24/Divulgação

O filme de David Lowery é ousado ao falar pouco, mas entrega pistas em seu desenvolvimento. Todos os requisitos para o título de cavaleiro, por exemplo, são apresentados como testes de caráter para Gawain durante sua jornada - amizade, generosidade, castidade, cortesia e devoção. Ainda, ao contrário das versões clássicas para o poema, “A Lenda do Cavaleiro Verde” tem conclusão diferente e menos fechada, com a ideia de combinar mais com o clima proposto para o filme.

Dev Patel é ótimo como Gawain, construindo um personagem cheio de carisma e um charme que o faz beirar a arrogância, mas com um olhar seguro e profundo que entrega tudo nos momentos finais do filme. Apesar da jornada um tanto solitária do protagonista, ele tem momentos de interação com Essel (Alicia Vikander) e O Senhor (Joel Edgerton), que garantem uma dualidade de significados à história.

Filme "A Lenda do Cavaleiro Verde", disponível na Amazon Prime Video Crédito: A24/Divulgação

Com uma narrativa lenta, mas nunca desinteressante ,“A Lenda do Cavaleiro Verde” é uma jornada em busca de honra e virtude. Não há grandes sequências de combate, com grandes exércitos lutando em campo aberto (o texto até brinca com isso), tampouco há um melodramático romance ou uma luta pelo poder de um reino, o que importa aqui é entender o que nos faz honrados, o que faria de Gawain um cavaleiro?