Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Mignonnes" ("Cuties") foi arruinado por divulgação da Netflix

Drama francês premiado em Sundance, "Mignonnes" foi acusado de pedofilia antes mesmo de sua estreia. Tudo motivado pelo equivocado material de divulgação preparado pela Netflix

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:55

Públicado em 

14 set 2020 às 17:55
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Cuties" (ou "Mignonnes") Crédito: Netflix/Divulgação
No início de 2020, pré-pandemia e bem antes de sua estreia na Netflix, no último dia 9, “Mignonnes” (ou “Cuties”) fez sucesso no festival de Sundance, onde foi adquirido pela gigante do streaming. Com um bom número de críticas positivas, o filme francês foi premiado com o prêmio de Direção Dramática Mundial e parecia destinado a uma boa repercussão quando chegasse às telas mundo afora. As coisas, no entanto, não caminharam muito bem.
Acontece que a Netflix cometeu uma atrocidade no material de divulgação do filme de Mïmouna Doucouré - o cartaz, bem diferente do original, trazia pré-adolescentes em poses e trajes sensuais e, para completar, a sinopse falava sobre uma senegalesa de 11 anos explorando sua “feminilidade” em uma jornada de autoconhecimento contra as tradições de sua família. Imediatamente surgiram petições on-line para a retirada do filme do catálogo e uma chuva de críticas negativas em sites colaborativos como o IMDB, no qual tem nota atual de 2,2; o filme não havia sequer estreado.

Veja Também

Escondida no Starzplay, série "Normal People" é impecável

"Succession": série da HBO é a melhor da atualidade ou puro hype?

"Rede de Ódio", da Netflix, discute fake news em bom suspense

A Netflix se desculpou, alterou o cartaz, a sinopse e até manteve o título original do filme, que passou a constar como "Mignonnes" ao invés de "Cuties" no catálogo, mas o estrago já estava feito. Não adiantou as explicações da diretora em diversas entrevistas ou o posicionamento de outras pessoas na indústria - o filme agora é utilizado como “prova” de que a Netflix e Hollywood querem acabar com os bons costumes.
Mas e o filme? Bem, “Mignonnes” passa longe de ser uma jornada de descoberta sexual, pelo contrário, o filme tenta criticar uma sexualização precoce de meninas como Amy (Fathia Youssouf), a jovem de origem senegalesa que encontra um novo mundo em Paris quando se aproxima de outras pré-adolescentes que formam o grupo de dança que dá nome ao longa.
O roteiro, também escrito por Doucouré, ambiciona ser uma jornada de libertação em meio aos conflitos religiosos e culturais de uma pré-adolescente. Criada nas tradições religiosas de sua família, Amy aprende desde pequena que a mulher é um cidadão de segunda classe e que deve se contentar à subserviência - o exemplo está em casa, com a mãe sofrendo às vésperas do segundo casamento do ausente marido, pai de Amy, algo permitido pela religião. Neste cenário, seu encontro com as “Mignonnes” é libertador.
Comparação entre o cartaz original do filme, à esquerda, e o divulgado pela Netflix, à direita Crédito:
As meninas são populares na escola, descoladas e fingem uma maturidade para a qual obviamente não estão preparadas. Apesar do desprezo inicial que têm por Amy, a relação de proximidade da protagonista com Angelica (Médina El Aidi-Azouni), sua vizinha e líder do grupo, a aproxima das outras. Juntas elas vão tentar mostrar que são as melhores no que fazem e vencer um disputado concurso de dança.
A trama, como pode-se perceber, não romantiza pedofilia ou erotiza as jovens. É curioso como a diretora faz questão de ressaltar que as meninas se comportam da maneira que acreditam ser o esperado pela sociedade e emulam comportamentos que geram cliques e popularidade. Mïmouna Doucouré causa repulsa no espectador com seus enquadramentos e na maneira como filma os números de dança, reforçando ao público que aquilo é inadequado; em um dos números, inclusive, há reação contrária explícita de outros personagens.
Mesmo que cause esse desconforto, o filme poderia reforçar mais as consequências dos atos das protagonistas - as escolhas de Amy, por mais sérias e equivocadas que possam ser, nunca resultam em nada além de uma resposta rápida na cena seguinte. O roteiro também poderia ser melhor trabalhado para evitar justamente a interpretação equivocada. A mensagem do filme é clara o suficiente, principalmente na cena final, mas seu desenvolvimento abre brechas para que o filme seja utilizado com outras mensagens.
Ao fim, “Mignonnes” é um filme que ficará marcado pelo equívoco em seu material de divulgação. O longa de estreia de Mïmouna Doucouré gera desconforto no público e atinge seu objetivo de fazê-lo questionar comportamentos não muito diferentes daquilo que nos acostumamos a ver há pouco tempo nas tardes de domingo na televisão.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados