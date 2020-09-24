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Cinema

Festival Varilux de Cinema Francês será realizado de forma presencial

Com os cinemas sendo reabertos em diversas cidades do país, festival será realizado em novembro e formato será adaptado aos protocolos de segurança recomendados

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:26

Públicado em 

24 set 2020 às 19:26

Colunista

Filme Amor à Segunda Vista
Filme Amor à Segunda Vista Crédito: Agência Febre/Divulgação
Após ser adiado em junho, em virtude da pandemia, a edição 2020 do Festival Varilux do Cinema Francês ganha nova data: de 19 de novembro a 3 de dezembro. Emmanuelle e Christian Boudier, curadores e diretores do evento, adiantam que serão respeitados todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde para oferecer segurança ao público e aos envolvidos no evento.
"Queremos apostar na melhoria da situação, e estar presentes para o público que ficou com tanta saudade de ver filmes no telão", apontam Emmanuelle e Christian. "Esperamos que daqui a dois meses, mediante protocolos rigorosos de segurança, o público conseguirá entrar num cinema com confiança. Achamos importante, nesse momento tão delicado, ajudar os cinemas, que sempre foram parceiros maravilhosos do festival e que vão precisar de conteúdo de qualidade para conquistar novamente o público. Faz 10 anos que o festival vem crescendo a cada edição, chegando a quase 200 mil espectadores em 2019, portanto é importante que estejamos presentes para esse público que ama o cinema francês."

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A seleção será proposta aos 120 cinemas, de  86 cidades, e as datas serão mais flexíveis: a partir de 19 de novembro, os cinemas terão a opção de programar o festival em datas diferentes - até o final de fevereiro de 2021 - para se adaptar a eventuais situações sanitárias locais. O importante é que os filmes cheguem ao público em todo Brasil. Ainda não há confirmação se Vitória vai ou não receber as sessões, mas há o interesse.
A definição do formato e das modalidades de exibição dos filmes ocorrerá em datas próximas à realização do evento: cinemas, projeções ao ar livre, drive-in, todas as possibilidades estão sendo analisadas. Em um cenário alternativo, parte da programação seria transferida para uma plataforma digital.

DIGITAL

A pandemia levou a Bonfilm a lançar em abril o Festival Varilux Em Casa, plataforma solidária que contou com o patrocínio da Embaixada da França no Brasil e da Essilor/Varilux. Foram apresentados gratuitamente, durante quatro meses, 50 títulos franceses, a maioria integrante de edições recentes do Festival, através da plataforma Looke. O público mais uma vez apoiou e aderiu ao projeto. Em quatro meses foram contabilizadas 666.514 visualizações dos longas disponíveis na plataforma www.festivalvariluxemcasa.com.br
Filme "Filhas do Sol", que integrou o festival em 2019 Crédito:
Apesar do sucesso, os organizadores do Festival reafirmam a importância das projeções nas salas de cinemas.  A situação não afetará a qualidade da seleção que está sendo preparada desde o festival de Berlim, em coordenação com as distribuidoras brasileiras parceiras. A reabertura dos cinemas na França, desde o 22 de junho, permitiu o lançamento de vários longas-metragens franceses novos, que estarão disponíveis para o festival no Brasil em novembro.
Como todos os eventos culturais no Brasil, o Festival Varilux enfrenta graves dificuldades financeiras em 2020. A sua viabilização será possível graças à confiança do patrocinador, que aceitou o desafio de apoiar o festival presencial: “Acreditamos que a cultura, em tempos difíceis como os que estamos vivendo e num mundo pós-pandemia se faz ainda mais importante na vida das pessoas” – ressalta Guilherme Nogueira, diretor de marketing do Grupo Essilor Varilux.

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Rafael Braz
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