"Depois da Cabana": Bom suspense da Netflix derrapa no final

Série alemã "Depois da Cabana", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Há obras que têm na confusão seu sentido, sua força motriz. Há casos clássicos em produtos mais pop, como “Lost”, todas as cópias que a sucederam nos anos 2000, e as mais recentes como “Dark” “1899” (não por acaso criada pelos mesmos produtores após o sucesso da primeira). O recurso pode funcionar, prender o espectador, gerar discussões, mas também irrita e afasta uma audiência não disposta a ser enganada o tempo todo.

Sucesso na Netflix, a minissérie “Depois da Cabana” opta por um caminho contrário. Adaptação do livro de Romy Hausmann, o texto confunde intencionalmente, mas essa confusão nunca parece uma trapaça, pelo contrário, ela é parte essencial da série.

Em seis episódios de cerca de 40 minutos cada, a série tem início com uma mulher em fuga. Ela é atropelada por um carro, fica em estado grave, e a única testemunha de tudo é Hannah (Naila Schuberth), uma menina de comportamento estranho e de falas pouco confiáveis, misturando realidade e fantasia. Segundo Hannah, a mulher é sua mãe, se chama Lena (Kim Riedle), e fugiu após uma violenta briga em casa.

Lena tem o mesmo nome e características físicas de uma mulher desaparecida há 13 anos em um caso nunca resolvido. Sua aparição causa alvoroço nos pais da mulher desaparecida e em outras pessoas envolvidas com o antigo caso, mas será que elas são a mesma pessoa?

Série alemã "Depois da Cabana", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Depois da Cabana” tem o mérito de ser uma série movimentada, nunca permanecendo no mesmo lugar. A história caminha, segredos são revelados e viradas ganham a tela episódios após episódio sem nunca parecerem forçadas. O roteiro coloca o espectador em meio à confusão, mas os personagens estão tão perdidos quando o público, que vai entendendo melhor o ocorrido e a trama ao lado dos policiais responsáveis pela investigação e com algumas pistas plantadas pelo texto.

A minissérie alemã se sustenta na construção do clima e do mistério. Entende-se que Lena e Hannah eram mantidas em um sinistro cativeiro, mas quão envolvidas elas estão com o sequestrador? A série é inteligente ao transmitir ao espectador a sensação de que as personagens são controladas pelo medo nascido do abuso de uma relação controladora – esse controle é tudo o que Hannah conhece. A narrativa utiliza a voz do sequestrador para explicar a força desse trauma/poder.

Série alemã "Depois da Cabana", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Quando se aproxima do fim, no entanto, “Depois da Cabana” perde um pouco da força dos episódios iniciais. Os arcos vão se conectando e vamos conhecendo a verdade, mas ela talvez não seja tão interessante quanto algumas das possibilidades plantadas pela série anteriormente. Cria-se possíveis rumos e suspeitos, mas a solução apresentada não faz jus à excelente construção de mistério.