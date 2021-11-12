"Coquetel Explosivo", na Amazon, é um genérico ruim de "John Wick"

Filme "Coquetel Explosivo" ("Gunpowder Milkshake") Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Não demora muito tempo após o início de “Gunpowder Milkshake” (“Coquetel Explosivo”, no Brasil) para o filme entregar sua principal influência, a franquia “John Wick”. O filme dirigido e escrito por Navot Papushado, em parceria com Ehud Lavski no roteiro, é pouco original, mas desperta a atenção principalmente pela roupagem meio neon.

“Existe um grupo de homens chamado A Firma. Eles comandam as coisas há muito, muito tempo. Quando eles precisam de alguém para arrumar a bagunça, eles me enviam”, narra Sam (Karen Gillian) enquanto executa um homem em um cenário escuro, misturando o noir ao neon. Algo deu errado em sua missão, mas o filme logo não nos mostra os acontecimentos de imediato.

A narrativa nos transporta ao passado, para a lanchonete chamada Gunpowder Milkshake, local em que encontramos Sam jovem (Freya Allan) enquanto aguarda sua mãe, Scarlet (Lena Headey). Scarlet precisa desaparecer, mas não diz por quanto tempo e nem para onde vai. Voltando ao presente, é o momento em que conhecemos Nathan (Paul Giamatti), o chefe da tal Firma, que aparece para reclamar com Sam sobre o massacre que ela cometeu na última missão, mas também para enviá-la para uma nova. Não demora e Sam se torna um alvo da organização para a qual trabalhava. Agora ela contará com a ajuda da Irmandade, um grupo de assassinas disfarçadas de bibliotecárias do qual Scarlet era integrante.

Disponível na Amazon Prime Vídeo, “Coquetel Explosivo” tem uma estética colorida e uma trilha sonora pop que criam um ar meio de história em quadrinhos com influência oriental, não muito diferente do que “ Kate ” fez recentemente na Netflix e, claro, de “Kill Bill”. A ambientação é interessante, o argumento também, mas nada é o suficiente para salvar o filme de diálogos constrangedores e sequências que até podem ser bem filmadas, mas não

Filme "Coquetel Explosivo" ("Gunpowder Milkshake") Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

A impressão que fica é de que Navot Papushado assistiu a “John Wick” e pensou “posso fazer igual”, bastariam alguns rostos famosos dando porradas em bandidos inacabáveis. Até as regras do universo são copiadas - a tal lanchonete que dá o título original ao filme é um lugar onde não se pode entrar armado, quase o Hotel Continental do universo de “Coquetel Explosivo”.

Papushado parecia ter na cabeça os cartazes e o trailer do filme, como se fossem o produto final cheios de referências ao cinema de Quentin Tarantino, dos quadrinhos de Frank Miller e com influências orientais recentes. O cineasta, no entanto, não demonstra ter a expertise de filmes do gênero; parece ser o sujeito com conhecimento teórico, mas com uma enorme dificuldade de colocar suas ideias em prática.

Filme "Coquetel Explosivo" ("Gunpowder Milkshake") Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

O texto tenta criar personagens “peculiares”, como a calma bibliotecária vivida por Carla Gugino, mas desperdiça o talento do elenco de apoio, nomes como Gugino, Angela Bassett e Michelle Yeoh. É claro, desde o primeiro momento, que em algum ponto as veremos em ação, e é até esteticamente interessante quando isso acontece - em várias sequências, “Coquetel Explosivo” parece uma peça publicitária colorida, viva, mas pouco imaginativa.

Para “humanizar” a protagonista, o roteiro coloca uma criança em seu caminho. A parceria de Sam com a pequena Emily (Chloe Coleman) rende bons momentos, mas o recurso de simular uma maternidade e despertar o tal “instinto maternal” para conferir alguma profundidade a personagens construídas como “objetivas” e “frias” é uma muleta de roteiros normalmente escritos por homens, como é o caso em “Coquetel Explosivo” (e também do já citado "Kate").

Algumas sequências funcionam bem, como a do hospital, quando o filme ganha um ar de originalidade que combina com sua estética. Na maior parte do tempo, porém, “Coquetel Explosivo” é previsível e derivativo, cheio de soluções ex-machina, inclusive utilizadas em sequência, e com um conflito que não faz muito sentido.

Filme "Coquetel Explosivo" ("Gunpowder Milkshake") Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Sam vira alvo por cumprir sua missão para A Firma e matar o filho de um chefão. O chefão, obviamente, quer matar Sam, mas pouco se importa com os mandantes. Cabe à protagonista acabar com essa cumplicidade masculina, e talvez seja essa a mensagem, mas é difícil imaginar que seja algo intencional.

“Coquetel Explosivo” tem estilo e rostos conhecidos, mas não passa de um “John Wick” genérico, com cores neon, protagonizado por mulheres e com ação que não se aproximam das filmadas na franquia estrelada por Keanu Reeves. Algumas boas sequências não evitam que o roteiro de pareça um arremedo de diálogos e situações para amarrar as cenas pensadas por Papushado.