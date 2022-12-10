Argentina, ditadura chilena, revoltas sociais e Nicolas Cage em dicas de Netflix, Amazon e Apple

As Dicas desta semana são internacionais. Da Argentina, um ótimo drama de Pablo Trapero protagonizado por Ricardo Darín; do Chile, uma emocionante história de luta durante a violentíssima ditadura de Augusto Pinochet; e, da França, um longa espetacular sobre uma revolta popular contemporânea. "Ah, nossa, queria uma coisa mais leve", você pode dizer. Tudo bem, Nicolas Cage vem ao seu resgate com um divertidíssimo filme no qual brinca com o próprio fracasso. Ainda há tempo para uma ótima e pouco falada série da AppleTV+. Divirta-se e boa semana.

