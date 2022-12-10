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Dicas da Semana

Argentina, ditadura chilena, revoltas sociais e Nicolas Cage em dicas de Netflix, Amazon e Apple

Nas dicas desta semana, com pegada internacional, o cinema argentino divide espaço com um drama sobre a ditadura chilena e o sempre espetacular (e muitas vezes ridículo) Nicolas Cage

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 02:54

Públicado em 

10 dez 2022 às 02:54
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme chileno
Filme chileno "Machuca" mostra as dores da ditadura de Augusto Pinochet Crédito: Divulgação
As Dicas desta semana são internacionais. Da Argentina, um ótimo drama de Pablo Trapero protagonizado por Ricardo Darín; do Chile, uma emocionante história de luta durante a violentíssima ditadura de Augusto Pinochet; e, da França, um longa espetacular sobre uma revolta popular contemporânea. "Ah, nossa, queria uma coisa mais leve", você pode dizer. Tudo bem, Nicolas Cage vem ao seu resgate com um divertidíssimo filme no qual brinca com o próprio fracasso. Ainda há tempo para uma ótima e pouco falada série da AppleTV+. Divirta-se e boa semana.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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