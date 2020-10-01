André Prando lança clipe coletivo de "Gatinho na Internet"

Lançado às 11:11 de hoje, 01/10, o clipe dirigido pela dupla Mirabólica & Vianna foi realizado de maneira colaborativa. O músico pediu que pessoas enviassem vídeos cantando e dançando, com seus gatinhos ou não, ao som do refrão da música: “Tô cansado da rotina me bombardeando bad / Ultimamente pra aguentar / Fico olhando gatinho na internet / Choro com memes e notícias / Discernir não sou capaz / Todo dia uma vergonha diferente nos jornais”. O resultado, com mais de 1000 vídeos enviados, é divertidíssimo e consegue transmitir a ideia de coletividade e de conexão mesmo com o distanciamento.