André Prando lança clipe coletivo de "Gatinho na Internet"

Em maio deste ano, quando ainda realmente havia isolamento social, André Prando lançou o EP “Calmas Canções do Apocalipse”. O disco, todo produzido por André e parceiros em casa (cada um na sua), era puxado por uma das músicas mais legais do ano, “Gatinho na Internet”, que acaba de ganhar um clipe divertidíssimo e, como ele diz, com um “grande elenco”.
Lançado às 11:11 de hoje, 01/10, o clipe dirigido pela dupla Mirabólica & Vianna foi realizado de maneira colaborativa. O músico pediu que pessoas enviassem vídeos cantando e dançando, com seus gatinhos ou não, ao som do refrão da música: “Tô cansado da rotina me bombardeando bad / Ultimamente pra aguentar / Fico olhando gatinho na internet / Choro com memes e notícias / Discernir não sou capaz / Todo dia uma vergonha diferente nos jornais”. O resultado, com mais de 1000 vídeos enviados, é divertidíssimo e consegue transmitir a ideia de coletividade e de conexão mesmo com o distanciamento.
“O nosso desafio era criar um conceito onde os sentimentos de alívio e desespero habitassem um mesmo lugar. Reconstituir na montagem e computação gráfica, a sensação de “montanha-russa” que estamos sujeitos diariamente através de uma narrativa que proporcione escapes, como nas imagens de projeção, ao mesmo tempo que inunda nosso cérebro com uma avalanche de informações, gifs e memes que invadem nossas vidas todos os dias”, explicam os diretores.