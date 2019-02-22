Prepare-se para os desfiles do Grupo A

Mestre-sala e porta-bandeira da Escola de Samba Imperatriz do Forte no Sambão do Povo - Crédito: Nestor Muller

Hoje é o segundo dia dos desfiles do Carnaval de Vitória! Quem abre a passarela do samba é a Andaraí, a partir das 22h. Depois passam pelo Sambão do Povo, nesta sequência: Unidos de Barreiros, Rosas de Ouro, Independentes de São Torquato, Chega Mais, Tradição Serrana, Chegou o que Faltava e, encerrando a segunda noite, a Império de Fátima.

Se você quer conferir o espetáculo das escolas e não comprou ingresso, não entre em pânico: a novidade é que a organização também resolveu criar um ponto de venda na entrada principal do Sambão do Povo. Este ponto já funcionou ontem e hoje abre a partir das 13 horas para a população. Um dos organizadores do evento, Raimundo Nonato explicou que a medida foi adotada devido à alta procura e para facilitar a compra para o público. Para quem vai curtir das arquibancadas, é proibida a entrada com garrafas de vidro e caixa térmica. Bolsas térmicas estão permitidas.

ÔNIBUS

Vale lembrar que haverá reforço nas linhas 130, 160 e 210 da Setran a partir da zero hora de sábado (23) e domingo (24). Um ponto de ônibus provisório funcionará na calçada central de acesso à Rodoviária de Vitória, na descida do Clube Náutico Brasil. Haverá ainda pontos de táxi na entrada do Sambão do Povo, na Rua Rosilda Falcão dos Santos, próximo ao Teatro Carmélia, e na dispersão, próximo à colônia de pescadores.

IDENTIDADE DO RITMISTA

A coluna teve acesso ao resultado parcial da pesquisa sobre o perfil do ritmista capixaba, desenvolvida na UVV pelo professor Anselmo Hudson e pelo graduando em Marketing Maximiliano Moreira. Dos 450 ritmistas entrevistados, 67% tocam em apenas uma escola e outros 33% tocam em duas escolas do grupo especial e em duas do grupo de acesso. Homens representam 72% dos entrevistados e mulheres 28%.

IDENTIDADE DO RITMISTA 2

O dado sobre a idade dos ritmistas indicou um equilíbrio entre as faixas etárias: 18% deles tem até 18 anos; 23% tem entre 19 e 25 anos; 16% entre 26 e 29 anos; 20% entre 30 e 39 anos; 13% entre 40 e 49 anos e 10% acima de 50 anos. Em relação à cor da pele, 16% se consideram brancos, 47% pardos e 36% se consideram negros, totalizando 99% da amostra.

IDENTIDADE DO RITMISTA 3

Outro dado interessante é o de que 47% dos ritmistas têm escolaridade a partir do curso superior incompleto, sendo que 14% cursam o ensino superior, 13% são graduados e 9% possuem alguma especialização. Os outros 53% têm até o ensino médio completo. Do total, 48% dos ritmistas estão satisfeitos com o respeito da sociedade para com o carnaval. Que bom!

RENOVAÇÃO NO SÍMBOLO MÁXIMO DA ESCOLA

Quem for hoje ao Sambão do Povo vai notar algo diferente na bandeira da Chegou o que Faltava. É que a escola decidiu atualizar a arte do pavilhão – como também pode ser chamado o símbolo máximo da agremiação – e incluir a cor rosa, que antes ficava só no escudo. A identidade é do artista Adalmir Menezes, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

NOSSA MAJESTADE!

A rainha do Carnaval de Vitória, Jordana Catarina, esbanja samba no pé em suas aparições no Sambão do Povo. A disposição é resultado do acompanhamento com o personal Edmilson Martins.