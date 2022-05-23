Zezé di Camargo vira garoto-propaganda de construtora no ES

Praia de Itaparica: Zezé di Camargo e Graciele Lacerda na campanha do Taj Home Resort Crédito: divulgação

A Grand Construtora e a agência Exemplo de Propaganda trouxeram o cantor e empresário Zezé Di Camargo como garoto- propaganda de sua nova campanha do Taj Home Resort, primeiro resort residencial de luxo do Espírito Santo, que está em construção em Vila Velha.

A campanha está sendo veiculada na TV e em rádio, tanto no Espírito Santo quanto nos EUA. Além do artista, participa da campanha a influenciadora digital Graciele Lacerda.

“O primeiro contato que a Grand teve com o Zezé foi como cliente, quando ele procurou a empresa para adquirir um apartamento no Taj. Ele tomou conhecimento do empreendimento e, por ter raízes familiares aqui no ES e já estar buscando um lugar para morar no Estado, teve total interesse quando conheceu o Taj e disse que nunca tinha visto nada igual no Brasil.”, afirma Carmen Marques, executiva de Contas e Mídia na Exemplo de Propaganda.

De acordo com Carmen, por Zezé ser uma figura pública de grande prestígio e importância, a fala dele como cliente do Taj, e não apenas como artista, traz valor e muita credibilidade para o empreendimento e para a construtora.

"Começamos a veiculação há poucos dias, mas a repercussão está excelente e acima do previsto. Aliás, desde que ele comprou, já saiu notícias em vários sites e revistas. Há muita mídia espontânea e compartilhamentos entre empresas e profissionais do mercado. Muitos clientes ligam, querendo adquirir uma unidade no mesmo andar do Zezé ou na mesma torre. As vendas do empreendimento de uma forma geral estão excelentes e imaginamos que, com o carisma do Zezé, vai aquecer ainda mais." Carmen Marques - Executiva de Contas e Mídia na Exemplo de Propaganda

A Gazeta lança coluna de Economia & Negócios

Coluna Abdo Filho - Economia & Negócios Crédito: A Gazeta

No dia 3 de maio, A Gazeta estreou a coluna Abdo Filho - Economia & Negócios. O jornalista está na Rede Gazeta desde 2005 e já foi macroeditor de Economia, Política e Mundo no jornal A Gazeta, editor executivo do veículo e editor regional de jornalismo da TV Gazeta. Em apenas 20 dias, a coluna já conta com mais de 100 mil pageviews.

“É uma coluna dinâmica, com intensidade, focada em impulsionar os negócios e a economia do Estado. Falamos sobre temas quentes, como fundo de investimentos, inflação no mercado imobiliário, tecnoagro, inovação, entre outros. A ideia é ser fonte e preparar o mercado para a tomada de decisões, com menos análise e mais informação, com mais ‘furos’ e bastidores reveladores”, revela Abdo.

Para marcar o lançamento, Abdo recebeu, na última quinta-feira (19), empresários, assinantes de A Gazeta e lideranças de diversos setores da economia capixaba para um café da manhã. O encontro aconteceu no CET (Centro de Eventos e Treinamentos) da Rede Gazeta, na sua sede, em Vitória.

“É sempre bom trocar ideia com as pessoas. Conversar é a base do jornalismo. A gente falou pouco e ouviu muito. Foi legal pra sentir a temperatura, saber o que as pessoas desejam, o sentimento delas e trocar informações. Penso em fazer outros encontros como esse porque esse tipo de relacionamento é ótimo”, avaliou o colunista.

Assinante de A Gazeta em bate-papo durante café da manhã Crédito: Inglid Teixeira

O evento contou com a presença do diretor-geral da empresa, Marcello Moraes; do diretor de Jornalismo, Abdo Chequer; do diretor de Mercado, Márcio Chagas; da editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva; e de gestores da Rede. Mário Bonella, apresentador da TV Gazeta, foi o mestre de cerimônias.

Prestigiaram o lançamento da coluna: Léo de Castro (Fibrasa), Leandro Passos (CDMES), Rafael Ottaiano (OCX Derivados de Petróleo), Carlos André Santos de Oliveira (OCB/ES), Cezar Wagner Pinto (Sincades), Eduardo Fontes (ADEMI), Aridelmo Teixeira (FUCAPE), Alessandra Toledo (FAESA), Carolina Bento (Sicoob), Julio da Silva Rocha (FAES), João Bosco Reis (ArcelorMittal), José Amarildo Casagrande (Banestes), Luiz Claudio Allemand (Allemand Consultoria), José Lino Sepulcri (Fecomércio), Maely Coelho (MedSênior), Cláudia Viana (Colégio Leonardo da Vinci) e o assinante de A Gazeta Sandro Bermudes.

Maior evento de e-commerce do ES

eCommerce.ES será realizado dia 3 de junho, em Vitória Crédito: divulgação

No dia 3 de junho, o Centro de Convenções de Vitória irá receber o maior evento de e-commerce e varejo digital do Estado, o eCommerce.ES. Nele serão reunidos palestrantes em dois palcos, uma feira de negócios e oportunidades de network. A estimativa de público é de 1.200 pessoas.

Os palcos para palestras serão separados em temas B2C e B2B. Haverá painéis sobre inovação e liderança, logística, tecnologia, marketing e cases de sucesso tanto nacionais como capixabas.

“O ES precisa estar inserido nos maiores eventos do país e o eCommerce.ES traz isso para o Estado. Conteúdos únicos, inovação, network. Tudo isso mostra o tamanho e potencial que temos em nosso estado”, comenta Thiago Munaldi, sócio-fundador da IntegralCommerce, consultoria especializada em e-commerce e empresa responsável pela realização do evento.

Entre os destaques do palco B2C estão representantes de líderes de seus segmentos no país como Mercado Livre, Wine e Arezzo&Co, além de cases capixabas de sucesso em inovação e liderança como Rodrigo Miranda (Zaitt e Americanas Delivery) e Marcus Buaiz. Já o palco B2B terá a principal palestra com a diretoria do grupo Martins Atacado, o maior do segmento no país, com avançado nível de digitalização de sua operação.

Além dos dois palcos, o evento contará também com uma feira de negócios com empresas nacionais oferecendo seus serviços ao mercado capixaba. Companhias como SAP, Bling, Total Expres Transportes, SmartHint (Magalu) e Pic Pay estão confirmadas.

“Pela nossa experiência no Estado, percebemos ao mesmo tempo o potencial e a carência de ecossistema e mão-de-obra especializada para que o Espírito Santo esteja no lugar que merece no cenário nacional de e-commerce. Por isso a iniciativa de liderar esse movimento, em forma de evento, para fomentar o mercado capixaba”, finaliza Daniel Costa, também sócio-fundador da IntegralCommerce.

O evento é apresentado pelo Sebrae-ES e conta com apoio institucional do E-Commerce Brasil, maior instituição do mercado de varejo digital no país.

Mais informações e inscrições no www.ecommercees.com.br



1ª Semana de Comunicação da Multivix

A Multivix vai realizar, nos dias 25, 26 e 27 de maio, sua 1ª Semana de Comunicação com o tema: tirando o Briefing do Papel e gerando resultados. O evento ocorrerá no auditório da instituição em Vitória, das 19h às 21h30, e é aberto para estudantes de comunicação de todas as universidades.

Tem vaga!

Agência Teia

A agência está com duas oportunidades abertas: uma para Atendimento Publicitário e outra para Mídia Performance. Para saber mais detalhes sobre cada uma das vagas, entre no perfil da empresa no Instagram.



Danza

A Danza Estratégia e Comunicação está com uma vaga de Produtor gráfico, RTVC e On. Para participar do processo seletivo, basta enviar o currículo para: [email protected]

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.

Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]