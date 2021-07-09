Pesquisa traz panorama do mercado de delivery durante a pandemia

Entrega de pizza em casa Crédito: Foto de Norma Mortenson no Pexels

O hábito de consumo de comida via delivery aumentou durante a pandemia e há ótima perspectiva de que continue forte na rotina do brasileiro, de acordo com a pesquisa “ A transformação do delivery ” divulgada pela Globo na última terça-feira (06). Desde março do ano passado, o setor registrou não apenas crescimento expressivo em número de usuários, mas também na frequência dos pedidos e no cadastro de novos estabelecimentos.

O estudo revelou os serviços de entrega mais usados pelos brasileiros: 86% dos respondentes já utilizaram delivery de comida, 57% de farmácia, 46% compras de mercado, 41% entrega de encomendas , 30 % de bebidas e 18% serviços de petshop. Já o setor que mais ganhou em número de usuários foi o de supermercados, com 29%, que também lidera em frequência. O delivery de bebidas também ganhou vários adeptos, com 25% de crescimento.

A pesquisa apontou também que o usuário do serviço é multicanal. A preferência, no entanto, é comprar nas plataformas de delivery para 46%, no próprio aplicativo do estabelecimento, para 28%, e no WhatsApp do estabelecimento, para outros 30%. Os principais fatores para usar outra plataforma e experimentar um novo serviço de delivery é o frete grátis, em primeiro lugar, seguido do cupom de desconto e reputação positiva.

Outro ponto relevante levantado pelo estudo é a importância da comunicação para os usuários dos serviços de entrega: 41% se sentem motivados, de forma imediata, a fazer um pedido de delivery ao serem impactados por publicidade de plataforma que já utilizam; 49% se interessam em saber mais quando veem publicidade de alguma plataforma de delivery que não utilizam; e 69% acreditam que as plataformas de delivery mais conhecidas são mais confiáveis.

Suzano fornece matéria-prima para movimento da Coca-Cola

Copo de papel-cartão da Suzano Crédito: Divulgação

Uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a Suzano está fornecendo o papel-cartão para copos à rede Bob´s, em participação na campanha “Coca-Cola Alfabeto”. A iniciativa faz parte do movimento #AbertosProMelhor, promovido pela multinacional de bebidas, que estimula jovens a se expressarem com mensagens otimistas por meio de embalagens.

Produzida 100% no Brasil, a linha de papel-cartão Bluecup Bio® da Suzano é uma alternativa aos copos produzidos com matéria-prima derivada do petróleo, além de ser de fácil reciclagem e biodegradável em ambientes controlados. É o primeiro papel-cartão brasileiro desenvolvido para copos e feito a partir de fonte renovável. Segundo a Suzano, todo o excedente de carbono gerado durante o processo de fabricação é compensado, tornando o produto 100% sustentável.

“Na Suzano, nós temos o compromisso com o meio ambiente e buscamos oferecer soluções sustentáveis para toda a sociedade atreladas ao nosso propósito de renovação da vida a partir das árvores. O Bluecup Bio®, feito a partir de eucalipto plantado, utiliza todo o nosso conceito de inovabilidade, a inovação alinhada à sustentabilidade, para atender às demandas da população e estamos muito satisfeitos em podermos participar desse movimento de otimismo com os clientes do Bob’s”, afirma Guilherme da Cruz Monteiro, Gerente Executivo de Marketing de Papel e Embalagens da Suzano.

Julho Neon em prol da Saúde Bucal

Movimento “Julho Neon – Salve o sorriso brasileiro” , liderado pela Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), adotou julho como o mês de conscientização da importância da Saúde Bucal. Por isso, lançou uma campanha que promove o acesso aos tratamentos por meio de planos odontológicos além de parcerias com duas ONG´s: “Doutores das Águas” e “Turma do Bem - TdB ” para levar saúde às comunidades menos favorecidas do Brasil. No Espírito Santo, a campanha está sendo realizada com apoio da Odonto Samp.

“Várias ações foram planejadas para esta campanha, em um momento muito importante como este, pois a pandemia despertou na população a necessidade de buscar por saúde, bem-estar e novos hábitos. Os planos odontológicos garantem acesso a tratamentos odontológico de qualidade a um custo que cabe no bolso do brasileiro; além disto, melhora os aspectos comportamentais, auxiliando no desempenho, na autoconfiança e autoestima das pessoas”, afirma Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG.

Para reforçar a comunicação, foi criado o jingle “Julho Neon”, assinado pelo músico e produtor Jair Oliveira, o Jairzinho, ex-integrante da Turma do Balão Mágico. A música “Escovar, Cuidar e Sorrir” foi escrita e interpretada pelo artista. A campanha ainda conta com peças para as redes sociais, vídeos com profissionais da área, conteúdo de conscientização e campanhas internas.

Resultate cria naming e identidade visual para primeira fazendo urbana do ES

A Resultate desenvolveu o projeto de naming e identidade visual da primeira fazenda urbana do Espírito Santo, a Cooltiva. Na elaboração do nome, a agência optou por uma linha literalmente mais “cool” e que trouxesse a ideia do cultivo direto do campo para sua casa. A identidade, por sua vez, precisava representar uma linha mais campestre, com traços orgânicos, e trazer a alegria do campo para a cidade.

A loja da Cooltiva fica localizada na Praia do Canto, em Vitória. O propósito da empresa é aproximar o campo dos centros urbanos e gerar uma experiência única de conexão com a natureza.

Liga de MKT revela bastidores da inauguração do Base 27

A Liga de MKT fez a transmissão ao vivo da inauguração do primeiro hub de inovação na área da engenharia e da construção civil do Brasil, o Base 27, que fica na Enseada do Suá, em Vitória. Nesta quinta-feira, a agência postou um vídeo em seu Instagram no qual o diretor da Liga, Marcelo Braga, fala dos bastidores da transmissão. A Liga também cuidou dos detalhes de todo o evento, como concepção de cenário, escolha dos palestrantes e elaboração de roteiro. A transmissão durou duas horas e teve a participação de mais de 400 pessoas simultaneamente. Em menos de 24 horas depois do evento ao vivo, houve mais de 1.500 reproduções do evento de inauguração.

Criativa tem novo Diretor de Arte

Ramon Rangel é o novo Diretor de Arte Sênior da Agência Criativa. Com 10 anos de estrada na publicidade, ele conta como sempre admirou o trabalho da nova casa e relata sobre o desafio que está por vir.

Novo Diretor de Arte Sênior da Agência Criativa, Ramon Rangel Crédito: Dilvulgação

"Parece que foi ontem que fiquei encantado com uma campanha que unia moda, pessoas e conscientização ao combate do câncer de mama. Com toda certeza me marcou e foi mais uma inspiração sobre o que a comunicação pode realizar na vida das pessoas. Eis que, passados alguns anos, com alegria que hoje faço parte da agência que realizou essa campanha, a Criativa Comunicação Integrada . Com mais de 35 anos de prestígio, e trabalhos memoráveis a nível nacional e internacional, poder estar nesse time talentoso é um desafio. Espero somar e realizar muitas coisas legais por aqui. Afinal, comunicação faz parte da vida.”, relata Ramon.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.