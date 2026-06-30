Tipz é a primeira agência do Espírito Santo eleita Agência Brasileira do Ano no WINA Festival 2026

O mercado publicitário capixaba conquistou mais um reconhecimento internacional. A Tipz é a primeira agência capixaba a ser eleita Agência Brasileira do Ano no WINA Festival 2026 (World Independent Advertising Awards), um dos mais importantes prêmios globais dedicados à criatividade independente. Além de liderar o ranking nacional, a empresa foi a única representante brasileira entre as agências que disputaram o título de melhor de seus respectivos países, reforçando a capacidade da publicidade produzida no Espírito Santo de competir em igualdade com mercados consolidados no cenário global.
A conquista veio com a campanha Na Ponta dos Dedos, criada para o Esporte Clube Bahia. A peça utiliza a paixão nacional pelo futebol para tratar de um tema ainda cercado por preconceitos: a prevenção ao câncer de próstata. Em uma solução criativa, o goleiro e suas tradicionais luvas dão lugar a um médico usando luvas cirúrgicas, transformando um símbolo do esporte em um convite ao autocuidado e à realização dos exames preventivos.
O prêmio foi entregue durante cerimônia realizada em Santiago, no Chile, e, para o sócio e diretor de criação da Tipz, Ricardo Montenegro, o reconhecimento demonstra que boas ideias podem nascer em qualquer lugar. "É uma alegria enorme ver uma agência de Vitória sendo eleita a melhor do Brasil e disputando com o mundo. E é ainda mais gratificante por ser uma conquista ligada a uma causa tão importante, que incentiva os homens a cuidar da saúde e prevenir o câncer de próstata. Para nós, é a prova de que criatividade com propósito gera impacto e reconhecimento", afirma.
A premiação reforça um movimento que vem colocando o Espírito Santo em evidência na indústria criativa. Nos últimos anos, campanhas produzidas no Estado têm conquistado espaço em alguns dos principais festivais internacionais de publicidade, mostrando que a combinação entre estratégia, criatividade e propósito permite às agências capixabas disputar os maiores palcos do setor. Com sede em Vitória, a Tipz atende clientes do Espírito Santo, de São Paulo e de mercados como Itália, México e Estados Unidos, consolidando sua atuação nacional e internacional.
"Na Tipz cada projeto nasce com propósito claro: agregar valor e gerar negócios para quem confia no nosso trabalho. Esse prêmio confirma o que acreditamos: é possível fazer publicidade de nível mundial a partir do Espírito Santo. A Tipz é uma agência capixaba, preparada para atender empresas de todos os portes e capaz de criar cases que se tornam destaque mundial, como esse reconhecimento mostra. Hoje atendemos clientes na Itália e nos Estados Unidos, e estamos prontos para levar nossa estratégia e criatividade às empresas capixabas, ao Brasil e ao mundo", finalizou Lygia Bellotti, diretora executiva da agência.
Referência
Óticas Paris amplia portfólio de luxo com chegada de novas grifes
As Óticas Paris anunciam a chegada de quatro das mais desejadas grifes do mercado internacional ao seu portfólio: Bottega Veneta, Saint Laurent, Gucci e Valentino. As marcas pertencem ao Kering, grupo global de luxo que reúne algumas das casas mais icônicas do mundo, e que opera no segmento óptico por meio da Kering Eyewear.
A parceria com o grupo Kering é mais um movimento de uma rede que, ao longo de 46 anos, construiu relações sólidas com os principais grupos internacionais detentores de grifes de luxo. Hoje, o portfólio das Óticas Paris reúne coleções de Prada, Miu Miu, Dior, Loewe, Celine, Dolce & Gabbana, Tom Ford e Versace, um acervo que coloca a rede capixaba entre as óticas que mais comercializam luxo no Brasil.
"Estamos muito felizes em receber essas novas grifes no catálogo da Paris. Buscamos sempre trazer as principais marcas para os nossos clientes, para o Espírito Santo. Temos 46 anos de tradição, mas uma tradição com inovação. Queremos sempre mais, trazendo o melhor do mercado óptico do mundo para cá", afirma Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris e responsável pela curadoria de moda do grupo.
E as novidades não param por aí. Ana Luiza adianta que novas grifes chegarão ao portfólio da Paris ainda em 2026, ampliando ainda mais um acervo que já figura entre os mais completos do país no segmento de luxo.
As novas coleções de Bottega Veneta, Saint Laurent, Gucci e Valentino em breve estarão disponíveis nas 11 lojas físicas e no e-commerce da marca.
Escolas particulares capixabas ficam entre as cinco melhores do país no Enem 2025
A qualidade da educação também é um indicador de competitividade. Dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 colocaram o Espírito Santo entre os cinco estados com melhor desempenho da rede privada do país, resultado que fortalece um dos principais ativos para a atração de investimentos e a formação de mão de obra qualificada. As escolas particulares capixabas alcançaram média de 622,3 pontos, acima da média nacional da rede privada, de 614,5, ficando atrás apenas de Minas Gerais, Piauí, Distrito Federal e Goiás.
O levantamento, realizado pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe/ES) com base nos microdados oficiais do Inep, avaliou o desempenho de 92 escolas do Estado. Além da média geral superior, os estudantes capixabas registraram desempenho acima da média nacional em quatro das cinco áreas do conhecimento avaliadas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. Nesta última, a diferença chamou atenção: foram 768,4 pontos, quase 25 pontos acima da média brasileira da rede privada.
Para o presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis, o resultado demonstra a capacidade das instituições capixabas de investir continuamente em inovação pedagógica e qualificação. "Estar entre as cinco melhores redes privadas do Brasil demonstra a seriedade e o compromisso das nossas instituições de ensino com a formação acadêmica e humana dos estudantes. Esse desempenho é fruto de planejamento, investimento, inovação pedagógica e, principalmente, da dedicação diária dos educadores que fazem a diferença dentro das salas de aula", afirma.
Segundo Lellis, o desempenho também evidencia a evolução das escolas diante dos desafios contemporâneos da educação. "As instituições privadas do Espírito Santo têm buscado constantemente aperfeiçoar seus processos, investir na formação docente e oferecer experiências de aprendizagem cada vez mais significativas. Os resultados do Enem refletem esse esforço coletivo e mostram que estamos no caminho certo", destaca.
Nova fase
Emec Incorporações avança e anuncia sede própria
A Emec Incorporações segue ampliando sua atuação no mercado imobiliário capixaba e dá mais um passo em seu processo de consolidação empresarial. Após iniciar, em 2024, uma nova fase com operação independente e atuação exclusiva no setor imobiliário, a empresa já adquiriu um terreno em localização nobre na Enseada do Suá e projeta o início das obras para segundo semestre de 2026.
Esse marco integra o planejamento estratégico de expansão da incorporadora e reforça a estrutura da companhia para os próximos ciclos de crescimento. Segundo o sócio-fundador Fabio Junger, o investimento acompanha o momento de amadurecimento da empresa.
“A nova sede reflete nossa visão de futuro e o compromisso com uma atuação cada vez mais sólida, estruturada e conectada às transformações do mercado”, destaca.