Tipz é a primeira agência do Espírito Santo eleita Agência Brasileira do Ano no WINA Festival 2026





O mercado publicitário capixaba conquistou mais um reconhecimento internacional. A Tipz é a primeira agência capixaba a ser eleita Agência Brasileira do Ano no WINA Festival 2026 (World Independent Advertising Awards), um dos mais importantes prêmios globais dedicados à criatividade independente. Além de liderar o ranking nacional, a empresa foi a única representante brasileira entre as agências que disputaram o título de melhor de seus respectivos países, reforçando a capacidade da publicidade produzida no Espírito Santo de competir em igualdade com mercados consolidados no cenário global.





A conquista veio com a campanha Na Ponta dos Dedos, criada para o Esporte Clube Bahia. A peça utiliza a paixão nacional pelo futebol para tratar de um tema ainda cercado por preconceitos: a prevenção ao câncer de próstata. Em uma solução criativa, o goleiro e suas tradicionais luvas dão lugar a um médico usando luvas cirúrgicas, transformando um símbolo do esporte em um convite ao autocuidado e à realização dos exames preventivos.





O prêmio foi entregue durante cerimônia realizada em Santiago, no Chile, e, para o sócio e diretor de criação da Tipz, Ricardo Montenegro, o reconhecimento demonstra que boas ideias podem nascer em qualquer lugar. "É uma alegria enorme ver uma agência de Vitória sendo eleita a melhor do Brasil e disputando com o mundo. E é ainda mais gratificante por ser uma conquista ligada a uma causa tão importante, que incentiva os homens a cuidar da saúde e prevenir o câncer de próstata. Para nós, é a prova de que criatividade com propósito gera impacto e reconhecimento", afirma.





A premiação reforça um movimento que vem colocando o Espírito Santo em evidência na indústria criativa. Nos últimos anos, campanhas produzidas no Estado têm conquistado espaço em alguns dos principais festivais internacionais de publicidade, mostrando que a combinação entre estratégia, criatividade e propósito permite às agências capixabas disputar os maiores palcos do setor. Com sede em Vitória, a Tipz atende clientes do Espírito Santo, de São Paulo e de mercados como Itália, México e Estados Unidos, consolidando sua atuação nacional e internacional.





"Na Tipz cada projeto nasce com propósito claro: agregar valor e gerar negócios para quem confia no nosso trabalho. Esse prêmio confirma o que acreditamos: é possível fazer publicidade de nível mundial a partir do Espírito Santo. A Tipz é uma agência capixaba, preparada para atender empresas de todos os portes e capaz de criar cases que se tornam destaque mundial, como esse reconhecimento mostra. Hoje atendemos clientes na Itália e nos Estados Unidos, e estamos prontos para levar nossa estratégia e criatividade às empresas capixabas, ao Brasil e ao mundo", finalizou Lygia Bellotti, diretora executiva da agência.



