Uma quarta-feira decisiva para Abel Braga e o Flamengo

Na quarta-feira (08) pela Libertadores o time do Flamengo terá que jogar por ele e também pelo técnico Abel Braga para seguirem na competição. Sim amigos, no futebol brasileiro o imediatismo dita o ritmo nas decisões das diretorias e o Flamengo não foge à regra. Este detalhe é mais um ingrediente que pode ser a favor ou contra para a partida decisiva do time rubro-negro contra o Peñarol, no Uruguai. Abel pelo seu estilo de ser, é um técnico “Paizão”, sempre disposto a defender os atletas poderá neste momento ter o algo mais do elenco através de uma motivação extra para salvar o seu treinador. Claro que estará em jogo também a continuidade do elenco, no qual foi feito um grande investimento por parte da diretoria do clube.

SP - Sao Paulo - 05/05/2019 - Brasileiro A 2019, Sao Paulo X Flamengo - tecnico Abel Braga do Flamengo durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2019. Foto: Daniel Vorley/AGIF Crédito: Daniel Vorley/AE

Na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o time reserva do Flamengo deu uma demonstração que está fechado com o técnico, pois teve na motivação o ponto forte da atuação contra o time paulista. Mas para amanhã no Uruguai não bastará apenas a motivação, a equipe terá que colocar em prática todo o potencial que se espera de um time experiente com jogadores talentosos. Será um jogo que a equipe rubro-negra terá que jogar com inteligência pois o Peñarol terá que partir para o ataque precisando da vitória enquanto que um simples empate garante o Fla na próxima fase.

O que seria jogar com inteligência? No meu modo de ver, o futebol o Flamengo mesmo com a vantagem não pode abdicar de atacar o Peñarol. Com uma boa base defensiva e toques verticais do seu meio de campo o Flamengo pode na velocidade de seus atacantes fazer os gols e transferir a ansiedade em jogar para seu adversário. Espero que a derrota para a LDU tenha servido de lição para alguns jogadores que se omitiram na partida e deixaram de jogar o futebol que poderiam produzir. Como diriam meus antigos colegas, “nesse jogo o atleta tem que entrar para jogar com espírito vencedor, pois o medo de perder tira a vontade de ganhar”.

Exemplo no Brasileirão

Grêmio e Fluminense nos brindaram com uma partida repleta de emoções e jogada com o verdadeiro estilo do futebol brasileiro. Os dois times foram ofensivos, tendo o Grêmio nos primeiros trinta minutos da partida praticado um futebol de primeira linha. Porém os jogadores acharam que a vantagem de três a zero já definiria a partida. Por acreditar no futebol, o Tricolor Carioca soube construir uma grande virada e chegar à vitória na partida. Parabéns a Fernando Diniz e Renato Gaúcho pelo resgate do nosso futebol.

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