Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2025

Imposto de Renda: como vai funcionar o recibo médico digital na declaração?

Integrada ao aplicativo da Receita Federal, essa ferramenta digital permite que os profissionais de saúde emitam recibos da prestação de serviço de forma eletrônica para seus pacientes

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

20 dez 2024 às 23:00
Paulo Cesar Caetano

Colunista

Paulo Cesar Caetano

A Receita Federal está aprimorando cada vez mais o controle sobre os contribuintes pessoas físicas que utilizam as despesas médicas como dedução em sua declaração de ajuste anual. A partir de 1º de janeiro de 2025, será obrigatória a emissão de recibos digitais para a prestação de serviços médicos. Embora o sistema tenha sido lançado em abril de 2024, a obrigatoriedade de sua utilização começará em janeiro de 2025 (IN/SRFB n. 2240/2024).
Desse modo, os profissionais de saúde autônomos, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, serão obrigados a emitir recibos digitais por meio do Receita Saúde, uma funcionalidade do aplicativo da Receita Federal. Estima o órgão arrecadador que a redução de declaração em malha fina terá significativa redução, uma vez que cerca de 25% das inconsistências envolvem recibos de serviços de saúde emitidos por pessoas físicas.
Integrada ao aplicativo da Receita Federal, essa ferramenta digital permite que os profissionais de saúde emitam recibos da prestação de serviço de forma eletrônica para seus pacientes, garantido mais praticidade e segurança na documentação dos serviços prestados.

Veja Também

Recibo para dedução de gasto com saúde no Imposto de Renda será digital

Como você será afetado pelas mudanças propostas no Imposto de Renda

Imposto de Renda de 15 mil milionários é igual ao de assalariado que recebe R$ 6.000

A importante vantagem é que esses recibos serão automaticamente registrados como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física dos pacientes. Para o emitente, os valores também serão carregados como receita em suas declarações, promovendo maior transparência e segurança no cumprimento da obrigação fiscal.
Assim, os profissionais de saúde com registro ativo em seus respectivos conselhos profissionais estão habilitados e obrigados a utilizarem o Receita Saúde. O documento deve ser emitido no momento do pagamento pelo serviço. Em caso de pagamento parcelado, um recibo deve ser gerado para cada parcela.
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
É importante ressaltar que profissionais vinculados a pessoa jurídicas não estão incluídos na obrigatoriedade, uma vez que essas informações já são repassadas pela Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED).
Os recibos fornecidos pelos médicos são frequentemente associados à malha fina do imposto de renda. Os erros mais comuns incluem valor declarado como despesa que não é confirmado pelo profissional, clínica ou hospital; lançamento de despesas não dedutíveis, como massagistas, nutricionistas, enfermagem, compra de óculos, medicamentos, entre outros.
É importante ressaltar que a malha fina consiste em uma revisão detalhada das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Os contribuintes que caem na malha fina têm seus dados cruzados com os de outras pessoas ou entidades mencionadas na declaração. Por isso, é fundamental elaborar a declaração com muita atenção e comprovar todas as informações com documentos adequados.

Paulo Cesar Caetano

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Médicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados