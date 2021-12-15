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Quais fatores diminuíram a pobreza no ES?

Em 2020, as transferências condicionadas de renda, como as proporcionadas pelo Bolsa Família, auxílio emergencial e Bolsa Capixaba, favoreceram a mitigação de vulnerabilidades socioeconômicas

Públicado em 

15 dez 2021 às 02:00
Pablo Lira

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Pablo Lira

Com base nos critérios considerados pelo o IBGE e Banco Mundial, constata-se que a condição de pobreza é caracterizada a partir do rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 por dia, o que equivale a R$ 450,00 mensais. A situação de extrema pobreza ocorre quando a renda domiciliar per capita perfaz um valor inferior a US$ 1,90 por dia, ou seja, R$ 155,00 por mês.
O estudo “Síntese de Indicadores Sociais”, elaborado pelo IBGE, revelou que pobreza no Brasil diminuiu de 25,9% em 2019 para 24,1% em 2020. Ainda assim, nesse último ano mais de 50 milhões de pessoas se encontravam abaixo da linha de pobreza. A extrema pobreza também diminuiu nesse mesmo período de 6,8% para 5,7%. Cerca de 12 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha da extrema pobreza.
No Espírito Santo, entre 2019 e 2020, a pobreza reduziu de 20,2% para 18,7%, ficando abaixo da média nacional. Cerca de 757 mil pessoas no ES estavam na condição de pobreza em 2020. Concomitantemente, a extrema pobreza apresentou um pequeno aumento de 3,6% para 3,8% (154,2 mil indivíduos). Mesmo assim, a taxa de extrema pobreza capixaba ficou abaixo da média brasileira.

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Esses resultados se tornaram possíveis por meio de políticas públicas sociais direcionadas à população mais vulnerável. Em 2020, as transferências condicionadas de renda, como as proporcionadas pelo Bolsa Família, auxílio emergencial e Bolsa Capixaba, favoreceram a mitigação de vulnerabilidades socioeconômicas.
Segundo o IBGE, se não fosse o impacto de programas de assistência social, como as políticas públicas aqui mencionadas, o percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza se elevaria para 26,1%, alcançando mais de 1 milhão de pessoas no Espírito Santo em 2020. Com tendência semelhante, a extrema pobreza aumentaria para 8,1%, atingindo aproximadamente 330 mil pessoas no território capixaba.
Para 2021 há expectativa de que a vulnerabilidade socioeconômica siga reduzindo no Espírito Santo, uma vez que neste ano o governo estadual ampliou o quadro das ações de transferência condicionada de renda e assistência social com o Cartão ES Solidário, que está beneficiando mais de 87 mil famílias capixabas que foram impactadas mais fortemente pelos efeitos negativos da pandemia. Essa relevante ação garante R$ 1.600,00 pagos ao longo de oito meses para as citadas famílias.

Pablo Lira

É doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da UVV. Escreve às quartas

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