Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Instituição de ensino leva produção acadêmica e científica do ES para o mundo

Uma instituição que destaca o estado do Espírito Santo nas redes internacionais de pesquisa, ensino e extensão.

Publicado em 04 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 mar 2020 às 05:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Educação superior Crédito: Divulgação
Em 5 de março de 1976 foi inaugurado o Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha por meio da dedicação e empenho do Professor Aly da Silva. Engajado com os avanços na educação capixaba, sobretudo, no ensino superior, o professor Aly da Silva construiu uma carreira exemplar, formando-se em Filosofia, Economia, Direito, História e Geografia.
Também conquistou o título de mestre em Sociologia. Exerceu função na Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo, onde lecionou e participou ativamente do processo de federalização daquela Instituição de Ensino Superior (IES). Em 1974, fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da Universidade Vila Velha (UVV).

Veja Também

ES reafirma sua posição de Estado referência nas políticas de segurança

Epidemia do coronavírus causa impactos socioespaciais e econômicos

Escolas de samba capixabas colocam o ES no mapa do carnaval brasileiro

Na década de 1970, essa instituição funcionava onde atualmente se localiza a Escola Estadual Vasco Coutinho e ofertava os cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração. Em 1985, o Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha inaugurou sua própria matriz, onde hoje funciona o Campus Boa Vista. Na perspectiva urbanística, tal empreendimento proporcionou, com o passar dos anos, uma série de benefícios para a região de Boa Vista.
Essa é uma das áreas mais dinâmicas do município de Vila Velha. Ao longo das últimas décadas, foram atraídos e construídos estabelecimentos comerciais, um grande shopping center e condomínios residenciais naquela região e no em torno.
Nos anos de 1980, o comando da mantenedora foi transferido para José Luiz Dantas, filho do professor Aly da Silva, um gestor com espírito empreendedor e inovador, também comprometido com os avanços no campo da educação. Em 2001, a IES alcançou o posto de Centro Universitário Vila Velha, o que contribuiu para projetá-la ainda mais na escala nacional. Dez anos depois, em 2011, a mencionada instituição conquistou o status máximo da academia brasileira, quando foi reconhecida e credenciada como Universidade Vila Velha. Com essa conquista se tornou a primeira e única universidade particular do Espírito Santo.

Veja Também

Brasil vive outra década perdida. A esperança se lança para os anos 2020

Insuficiência financeira revela descontrole da expansão de cidades

Os desafios da educação e desigualdade no Brasil são gritantes

De acordo com indicadores de avaliação do Ministério da Educação, a UVV se destaca entre as melhores universidades do Brasil. Também foi reconhecida pelo sistema do Times Higher Education (THE), que estabelece um ranking mundial de universidades. Por meio da UVV, o Estado do Espírito Santo e a sociedade acadêmica capixaba se fazem presentes no mapa internacional do ensino, pesquisa e extensão.
Os resultados alcançados e indicadores da mencionada IES impressionam. Atualmente, a UVV conta com mais de 14 mil estudantes. Esse número de alunos é superior ao número de habitantes de 28 municípios capixabas, dentre os quais se destacam Irupi e Santa Leopoldina com, respectivamente, 13 e 12 mil pessoas residentes. A Universidade Vila Velha congrega um time de ponta de 430 professores doutores e mestres que atuam na oferta de 43 graduações presenciais, 34 cursos de ensino à distância e semipresenciais, 34 especializações, 8 mestrados e 3 doutorados.
Além disso, a instituição conta com 70 preceptores/tutores da área da saúde. São 527 funcionários que contribuem com as atividades administrativas e a manutenção dos campi e polos regionais da UVV.

Veja Também

Transformar a educação é a arma para fazer o ES crescer com qualidade

Impasse entre governo e Congresso ameaça fundo da educação básica

Volta às aulas revela a falta de compromisso do brasileiro com a educação

Recentemente, a Universidade Vila Velha alcançou mais um expressivo resultado. Na edição 2019/2020 do Programa Centelha, ação promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que busca estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no país, o Espírito Santo foi de longe o Estado com o maior número de propostas submetidas, ou seja, 3.553 projetos. Somente a UVV inscreveu 2.495 projetos inovadores, o que representou 70% das propostas capixabas. Esses dados ratificam a contribuição e relevância da UVV para desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.
Preservando os valores de atuar de forma ética, trabalhar o desenvolvimento humano com pluralidade, promover a inovação, o empreendedorismo, a sustentabilidade e a transparência, buscando a excelência do ensino, a UVV comemora seus 44 anos!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados