Com alta do PIB, Brasil se destaca como a 8ª maior economia mundial

Segundo um levantamento da agência classificadora de risco Austin Rating, publicado no último dia 4 de junho, o Brasil se destacou como a 8ª maior economia mundial no primeiro trimestre de 2024.

O país tinha finalizado 2023 como a 9ª maior economia global. Logo na frente no ranking estava a Itália. Nos três primeiros meses do ano corrente, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,8%, enquanto o italiano aumentou 0,3%. No primeiro trimestre de 2024, os PIBs do Brasil e da Itália totalizaram US$ 2,331 trilhões e US$ 2,328 trilhões, respectivamente. Com isso, a economia brasileira superou a italiana e passou a ocupar o 8º lugar no ranking de 53 nações pesquisadas pela Austin Rating.

No topo da lista estão, isolados, os PIBs dos Estados Unidos (US$ 28,78 trilhões) e China (US$ 18,53 trilhões). Em terceiro lugar vem a Alemanha (US$ 4,59 trilhões), seguida pelo Japão (US$ 4,11 trilhões), Índia (US$ 3,94 trilhões) e Reino Unido (US$ 3,50 trilhões). A França (US$ 3,13 trilhões) ficou em 7º lugar.

Por mais que o Brasil tenha conseguido avançar para o 8º lugar, o incremento de 0,8% do PIB nacional representou a 17ª maior expansão entre os países estudados. Além disso, é importante ressaltar que a ampliação dos valores do Produto Interno Bruto não necessariamente repercute em melhorias na qualidade de vida da população.

Se considerarmos o indicador macroeconômico de PIB per capita, que não é a melhor medida de qualidade de vida, mas possibilita uma comparação proporcional à magnitude populacional das unidades geográficas, constatamos que o país ou território com o maior valor é Mônaco, com US$ 240.862,18 per capita, conforme apontam os dados consolidados do Banco Mundial de 2022. Na sequência vem Luxemburgo, com US$ 125.006,02 per capita.

Na perspectiva do PIB per capita, os Estados Unidos ocupam a 10ª posição (US$ 76.329,58), enquanto a China cai para a classificação 87ª (US$ 12.720,22). Esses resultados demonstram que o peso populacional da China puxa para baixo o seu PIB per capita.

O PIB per capita brasileiro ficou em US$ 8.917,67, o 112º maior na lista do Banco Mundial. A Itália registrou um PIB de US$ 34.776,42 por habitante, ficando na 40ª posição, ou seja, em uma situação melhor do que a do Brasil.