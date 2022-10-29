Não tenho bola de cristal que me possibilita antecipar o que sairá das urnas neste domingo (30). Muito mais ainda em razão da distância temporal que separa o momento em que escrevo este artigo e os sucessivos momentos nos quais cada cidadão depositará o seu voto nas urnas.

Mais uma razão para sustentar que pesquisas eleitorais não são feitas com o propósito de antecipar resultados , mas sim apontar tendências. O certo é que ao final da tarde do dia 30 de outubro o dado já estará lançado e em poucas horas saberemos o resultado.

Simbolicamente, o cenário político do pleito que se finda neste domingo parece-nos aproximar-se à imagem de um campo de batalha onde dois exércitos buscam a vitória a qualquer custo. Algo que me faz vir à memória a célebre frase atribuída ao imperador romano Júlio Cesar ao atravessar o rio Rubicão que separava a Itália do domínio gaulês, ao norte: "Alea iacta est" – o dado está lançado. Ou seja, estamos diante de uma verdadeira travessia e o que nos interessa agora é poder minimamente decifrar possíveis cenários com os quais nos depararemos do lado de lá.

No campo da economia , o palco para as apostas está aberto. A escalada dos movimentos do mercado financeiro, até esta última sexta feira, por exemplo, é de antecipar-se ao máximo o que poderá ocorrer no “day after”, dia 31. E nesse aspecto, se na semana passada a bolsa reagiu positivamente à lufada de vento pró-Bolsonaro, motivada pela redução da distância em relação a Lula registrada pelas pesquisas, nesta semana temos o efeito Roberto Jefferson a provocar efeito inverso. O Ibovespa caiu 3,27% e o dólar subiu 3% neste segunda-feira, 24/10.

O que o mercado fez dia 24 nos dá a dimensão do efeito-risco que vem embutido no custo eleitoral. Quem apostou na direção de Bolsonaro na semana passada, ganhando posições, desfez-se de suas apostas nesta segunda num movimento de realização de lucros. É fácil prever que estaremos qual prisioneiros nessa “gangorra” até nesta sexta, alimentados sobretudo pelo que as pesquisas poderão captar e indicar até lá. Ressalvando-se ainda o fato de que escrevo o presente artigo antes da ocorrência do debate final de sexta-feira (28), na Globo, que também poderá colocar novos ingredientes no cenário político.

Não é preciso ter bola de cristal para se saber como estará o mercado no “day after”. Já tivemos um primeiro ensaio ocorrido no dia 24/10, já com os efeitos do episódio Jefferson. Porém, não é no curto prazo que as nossas preocupações devem estar centradas, mas sim no médio e longo. Isso porque diz respeito ao futuro do país. Até agora, porém, nenhum dos pretendentes ao cargo máximo do país postaram suas âncoras para além do dia 30.