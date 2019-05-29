Criação de imposto único representa menos gastos e mais investimentos

Para a economia, representaria um grande avanço, trazendo mais segurança jurídica, menos gastos, mais incentivo aos investimentos, pois possibilita crédito integral e imediato, eliminação total de incidência cumulativa dee mais transparência. No entanto, o que poderia ser bom para a economia não necessariamente deverá ser visto como bom por entes da federação, especialmente Estados e municípios. O que poderá ocorrer é que, mais uma vez, uma boa proposta corre o risco de ser simplesmente inviabilizada em nome da autonomia e dos conflitos distributivos de sempre.