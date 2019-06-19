Comércio de café com uso de novas tecnologias pode beneficiar o ES

Brasil precisa investir no mercado de cafés industrializados Crédito: Alexas/ Pixabay

Recentemente, tive a oportunidade de visitar uma feira internacional focada em cafés especiais, a World of Coffee, em Berlin, na Alemanha. Lá, pude constatar substanciais transformações pelas quais vem passando o mundo dos cafés . Transformações essas que poderíamos caracterizá-las como disruptivas.

Mas o interessante mesmo é que lá estava bem representado o nosso Espírito Santo, com os cafés das montanhas de Venda Nova, Castelo, Santa Maria de Jetibá e Brejetuba. Aliás, nada surpreendente, pelo menos para quem acompanha a evolução da qualidade dos nossos cafés.

Foram intensos e, ao mesmo tempo, exaustivos os três dias dedicados a olhares e avaliações, embora não fossem de especialistas para que pudessem alcançar movimentos e tendências de mercado.

Além de mostrar a crescente diversidade de tipos de cafés, provenientes de uma grande quantidade de países, a World of Coffee espelha um mundo de conectividade, que agrega com intensidade novas tecnologias, internet das coisas e tudo o mais que oferece esse novo mundo digital. Mas, sobretudo, contando com a participação de jovens, por natureza, mais ousados.

É um mundo que se descola da lógica de mercado de commodities, operando através de intensas redes de micro relações. Na origem, aparece o produtor que se diferencia pela qualidade; na intermediação, uma sofisticada rede facilitadora das transações, projetando-se nos micro operadores locais, como as torrefadoras e cafeterias. Na outra ponta, esta sim a final, aparece o consumidor mais sofisticado, mais exigente e, da mesma forma, mais antenado. Nessa nova lógica o preço também é um diferencial.

É importante ressaltar que estamos tratando aqui de uma parcela diminuta do volume total de cafés que são produzidos e consumidos no mundo. O que predomina, de forma quase que absoluta, é a lógica do mercado de commodities, onde o preço é determinado pela demanda – flex price. E nesse aspecto o Brasil se destaca enquanto maior produtor e exportador de café verde do mundo. Chega a exportar cerca de 30% de tudo o que é movimentado no mundo: 34 milhões de sacas em 2018. No entanto, o mercado de cafés industrializados é dominado por países como Alemanha e Itália, que são favorecidos pelo simples fato de poderem importar, sem restrições, café verde de qualquer país.