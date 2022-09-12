Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Administração

A importância da profissionalização na gestão de condomínios

Vários condomínios podem ser considerados uma cidade, por causa do tamanho do empreendimento, comportando centenas de unidades e exigem uma gestão profissional

Públicado em 

12 set 2022 às 00:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

A importância da profissionalização na gestão de condomínios
Para gerir toda a engrenagem que faz um condomínio funcionar, é preciso ter um síndico eleito ou contratado Crédito: Freepik
*Gedaias Freire da Costa
Morar em condomínio é uma questão de comodidade e segurança, mas exige de todos cumprimento das regras internas que regulam os direitos e deveres dos condôminos e moradores, bem como estabelecem diretrizes para o uso das áreas comuns, sob risco de penalidades, que pode alcançar até dez taxas ordinárias.
Vários condomínios podem ser considerados uma cidade, seja em relação ao tamanho do empreendimento, seja por comportar centenas de unidades residenciais ou comerciais, com inúmeras áreas comuns, exigindo uma gestão profissional para atender a sua finalidade (prestação de serviços em favor dos condôminos e moradores), de forma eficiente, segura e responsável.

Para gerir esta engrenagem é preciso que o condomínio tenha um síndico eleito ou contratado. O Código Civil dispõe no artigo 1.347 que “a assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se”.
As atribuições do síndico estão estabelecidas no artigo 1.348 do código acima citado, todavia, o rol não é taxativo. Afinal, cumprir legislações (federal, estadual e municipal), funções estabelecidas na convenção condominial, normas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, entre outras, ampliam e muito a responsabilidade dos síndicos.
Nos condomínios podemos configurar três formas de gestão condominial: a) autogestão; b) gestão assistida; c) gestão profissional (síndico pessoa física ou jurídica).
Na autogestão, os condôminos elegem um condômino para ser o síndico do condomínio. Este, por sua vez, deve ter o apoio de outros profissionais, por exemplo, um contador, para elaborar folha de pagamento e encargos, emitir os boletos, fazer o balancete mensal etc.
O síndico eleito entre seus pares (condôminos) pode ficar isento da taxa de condomínio ou receber um pró-labore, estabelecido na assembleia que o eleger, caso a convenção já não determine esta remuneração.

Veja Também

Revogação de decreto reforça importância do corretor de imóveis

Na gestão assistida ou mesmo na autogestão, é fundamental que o condomínio contrate uma empresa administradora, com expertise no mercado, para zelar por todos os aspectos administrativos, operacionais, financeiros, dentre outros, auxiliando e facilitando o trabalho do síndico.
Muitos condôminos não querem ocupar o cargo de síndico, abrindo espaço para a contratação de síndico profissional (pessoa física ou jurídica). A pessoa física é aquele com experiência em gestão de condomínios e que assume o cargo de síndico em vários condomínios, devendo, inclusive, contar com o apoio de uma administradora de condomínios.
A pessoa jurídica, de forma geral, corresponde às empresas administradoras de condomínios, que atuam neste segmento de forma a garantir a tranquilidade da comunidade condominial, pois zelam pela prestação de serviços profissionalizados, contando com equipe multiprofissional para atender às demandas do segmento cada vez mais especializado, que exige de todos os atores, capacitação constante.

*Gedaias Freire da Costa é advogado e presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces)
A importância da profissionalização na gestão de condomínios
Gedaias Freire da Costa: "Na gestão assistida ou mesmo na autogestão, é fundamental que o condomínio contrate uma empresa administradora" Crédito: Sipces/Divulgação

LEIA MAIS 

Fazer investimento em imóvel ou investimento financeiro?

Imóvel com preço caro x preço alto: qual a diferença?

Arquitetura transforma espaços e gera valorização de bairros

Uso x propriedade: o que querem os jovens no mercado imobiliário

Direito imobiliário: quais os direitos e deveres de quem aluga?

Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

Tópicos Relacionados

Condomínio Sipces Gestão de Condomínio Gestão Condominial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados