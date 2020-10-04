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Incertezas

Governo está numa encruzilhada fiscal e fracasso será do presidente

Choque de realidade imposto pela situação da economia do país nos últimos tempos mostra que danos colaterais podem se agravar em poucos meses se não houver mudança de rumo

Públicado em 

04 out 2020 às 05:03
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e Jair Bolsonaro se reuniram com líderes do governo no Congresso para anunciar novas parcelas do auxílio emergencial
Ministro da Economia, Paulo Guedes, de costas, e Jair Bolsonaro: presidente pede por soluções mágicas Crédito: Marcos Corrêa/PR
A opção do Palácio do Planalto por não enfrentar dilemas cobrou, mais uma vez, a sua fatura. A proposta para financiar a expansão do Bolsa Família resultou em piora dos preços dos ativos e das taxas de juros.
Não deveria surpreender. O plano se valia de mecanismos pouco republicanos, como a suspensão unilateral do pagamento de dívidas, que, há tempos, são adotados por estados e municípios para pagar seus crescentes gastos com salários e aposentadorias.
O governo, que se dizia liberal na economia, segue confirmando que era tudo conversa para inglês ver. Não há privatização, abertura da economia e redução da arrecadação compulsória destinada ao Sistema S. Anunciou-se um esquisito "mais Brasil, menos Brasília", que tampouco saiu do discurso.
São muitas as promessas não cumpridas, mas o pior ocorre quando se copia o que de mais reprovável é feito por Estados e municípios. Propor o adiamento compulsório do pagamento de decisões judiciais é malandragem para viabilizar novas despesas públicas às custas de maior endividamento.
Para quem imaginava que o governo poderia expandir sua dívida sem prejudicar a economia, deve ser perturbador assistir ao choque de realidade dos últimos tempos.
A falta de agenda para controlar o crescimento dos gastos públicos resultou no aumento das taxas de juros de longo prazo, na desvalorização do câmbio e em mais dificuldades para financiar o governo e o setor privado.
Esses danos colaterais podem se agravar em poucos meses se não houver mudança de rumo. O governo escolhe o caminho errado ao optar pela inação frente aos dilemas do país. A tímida proposta de reforma administrativa é um dos exemplos do temor de desagradar aos grupos de interesse.
O apoio maroto ao perdão da dívida tributária das igrejas, as concessões aos militares e a resistência a realizar ajustes nas despesas revelam que o Palácio desconhece a extensão dos problemas. Incapaz de arbitrar conflitos, o presidente parece se desesperar frente às consequências da sua inação, pedindo soluções mágicas.
Dois dias depois do anúncio detalhado do plano, com direito a muitas entrevistas, o ministro da Economia disse que não era bem assim. Afinal, o governo sabe o que o governo faz ou, frente à repercussão, criou-se uma fantasia ministerial?
Alguns têm defendido "pensar fora da caixa", como se toda criatividade fosse construtiva. Esquecem que pode ser também uma porta para o retrocesso. Nos anos 1980, assim como no começo da década de 2010, houve vários planos mirabolantes que prometiam milagres. Os resultados foram devastadores.
Como no passado, a responsabilidade pelo fracasso será do presidente.

Redação de A Gazeta

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