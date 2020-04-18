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Luciana Almeida

Fé é um comportamento

"Não estou falando em religião, escrevo sobre acreditar na possibilidade de ser melhor a cada dia, merecedor de bons acontecimentos e forte o suficiente para enfrentar os obstáculos da vida sem perder a coragem, a disposição e o otimismo"

Públicado em 

18 abr 2020 às 08:00

Colunista

Fé
" Gente, com fé se joga de cabeça na vida, sem medo de se afogar" Crédito: Freepik
Vivemos em tempos de medo onde, em minha opinião, quem desenvolver e praticar o comportamento da fé sairá dessa (sim, sairemos!) mais fortalecido e com uma habilidade essencial para uma vida mais serena, porque é isso que a fé nos dá: serenidade e bom ânimo.
Não estou falando em religião, escrevo sobre acreditar na possibilidade de ser melhor a cada dia, merecedor de bons acontecimentos e forte o suficiente para enfrentar os obstáculos da vida sem perder a coragem, a disposição e o otimismo. Gente, com fé se joga de cabeça na vida, sem medo de se afogar.
Estou dividindo aqui apenas um comportamento pessoal. Sim sou dessas, tenho um pacto com a alegria, grande otimismo e fé na vida. Experimento, constantemente, como é mais fácil levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ainda estender a mão. Quando se tem fé fazemos a nossa parte com maior determinação. Acreditem: A fé não costuma falhar.
Até a próxima!

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